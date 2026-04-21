Julio Buffarini y la intimidad del vestuario de Boca tras la final de Madrid: "Había un..."
El lateral recordó el clima de silencio y tristeza que se vivió luego del 3-1 ante River. El discurso de Fernando Gago tras su lesión y el desgarrador viaje de regreso con las familias y niños llorando.
A más de siete años de aquella histórica final de la Copa Libertadores en España, los protagonistas siguen soltando piezas de un rompecabezas que marcó a fuego a toda una generación de futbolistas. En una entrevista con ESPN, Julio Buffarini revivió las sensaciones de un vestuario que pasó de la ilusión al vacío total en cuestión de minutos.
El defensor recordó que, tras el pitazo final y la consagración del equipo de Marcelo Gallardo, el ingreso al camarín visitante del Santiago Bernabéu estuvo marcado por un silencio sepulcral y una angustia que calificó como "durísima", admitiendo que perder cualquier final es complejo, pero que ante el clásico rival el impacto es incalculable.
Dentro de ese clima de derrota, destacó dos momentos de liderazgo que intentaron ordenar el caos emocional del momento. El primero fue la palabra de Guillermo Barros Schelotto, quien como entrenador tomó la posta para dirigirse a sus dirigidos antes de abandonar el estadio.
Sin embargo, el relato más emotivo giró en torno a Fernando Gago; el mediocampista, que había sufrido la rotura de su tendón de Aquiles durante el partido, también pidió la palabra para hablarle a sus compañeros a pesar del dolor físico y la frustración personal, en lo que fue uno de los últimos grandes gestos del capitán antes de su salida del club.
Sin embargo, lo más crudo del testimonio de Buffarini no fue lo que ocurrió dentro de la cancha o en el vestuario, sino lo que sucedió en el trayecto de vuelta a Buenos Aires. El lateral describió el vuelo de regreso como "una locura" debido a que el plantel viajaba junto a sus esposas e hijos.
“Después nos subimos al avión y era una locura porque habíamos ido con nuestras familias y ya había nenes que estaban en una edad en la que entendían y lloraban. La verdad que no fue para nada lindo, pero bueno uno también aprende de las derrotas”, cerró el lateral.
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