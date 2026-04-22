La Conmebol analiza un nuevo torneo de clubes: los detalles de la Copa Conferencias
La Conmebol anunciará la Copa Conferencias, un torneo que repartirá premios millonarios y busca equilibrar el fútbol regional.
La Conmebol se encamina a dar un paso histórico para intentar equilibrar la balanza del fútbol regional. En el marco del 82° Congreso que se celebrará este jueves en Quito, Ecuador, el organismo que preside Alejandro Domínguez oficializará la creación de la Copa Conferencias.
Este tercer certamen continental, inspirado en la UEFA Conference League de Europa, está previsto para comenzar en febrero de 2027 y se disputará de manera simultánea a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ampliando significativamente la base de equipos que tendrán competencia internacional cada año.
La gran novedad de este nuevo torneo es su formato de participación, ya que contará con 32 equipos pero, en principio, no tendría cupos para los clubes de Brasil. Esta decisión busca romper con el dominio absoluto que los equipos brasileños vienen imponiendo en la Libertadores y la Sudamericana, permitiendo que instituciones de otros países menos dominantes puedan pelear por un título continental y acceder a ingresos de peso.
En ese sentido, se estima que el campeón de la Copa Conferencias se llevará un premio cercano a los 10 millones de dólares, una cifra sumamente tentadora para el resto de las ligas sudamericanas que buscan mayor competitividad.
Copa América 2028: Estados Unidos pica en punta pero Argentina sueña
Por otro lado, el Congreso en Quito también servirá para terminar de definir el futuro de la Copa América 2028, donde la puja por la sede suma nuevos capítulos. Si bien Estados Unidos pica en punta para repetir la organización a pesar de la coincidencia con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en los pasillos de la sede de Luque ha tomado fuerza la posibilidad de que Argentina sea la anfitriona.
En caso de concretarse, ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y San Luis ya aparecen en el radar como las sedes elegidas para albergar el certamen. A su vez, no se descarta una candidatura conjunta que sume a Uruguay y Paraguay.
Esta opción se mantiene bajo análisis como una estrategia regional clave de cara a la preparación para el Mundial 2030, donde los tres países tendrán una participación especial en la fase de grupos. Con varias cartas sobre la mesa, la decisión final marcará el rumbo logístico de la Selección de cara al próximo ciclo, mientras la Conmebol busca garantizar que el torneo de selecciones más antiguo del mundo mantenga su brillo en suelo sudamericano.
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