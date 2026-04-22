La Conmebol analiza un nuevo torneo de clubes: los detalles de la Copa Conferencias

Copa América 2028: Estados Unidos pica en punta pero Argentina sueña

Por otro lado, el Congreso en Quito también servirá para terminar de definir el futuro de la Copa América 2028, donde la puja por la sede suma nuevos capítulos. Si bien Estados Unidos pica en punta para repetir la organización a pesar de la coincidencia con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en los pasillos de la sede de Luque ha tomado fuerza la posibilidad de que Argentina sea la anfitriona.

En caso de concretarse, ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y San Luis ya aparecen en el radar como las sedes elegidas para albergar el certamen. A su vez, no se descarta una candidatura conjunta que sume a Uruguay y Paraguay.

Esta opción se mantiene bajo análisis como una estrategia regional clave de cara a la preparación para el Mundial 2030, donde los tres países tendrán una participación especial en la fase de grupos. Con varias cartas sobre la mesa, la decisión final marcará el rumbo logístico de la Selección de cara al próximo ciclo, mientras la Conmebol busca garantizar que el torneo de selecciones más antiguo del mundo mantenga su brillo en suelo sudamericano.