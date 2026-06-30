De no creer: se cayó lo de Muniain y Pipo Gorosito quedó a un paso de regresar a San Lorenzo
Cuando el desembarco del exfutbolista español parecía definido, un inconveniente con su habilitación como entrenador modificó todos los planes.
El panorama dio un giro inesperado en San Lorenzo. Lo que parecía ser la inminente llegada de Iker Muniain como nuevo entrenador quedó completamente descartado en cuestión de horas y la dirigencia reactivó un plan alternativo que terminó posicionando a Néstor "Pipo" Gorosito como el principal candidato para asumir el cargo.
Salvo un imprevisto de último momento, el experimentado técnico iniciará un segundo ciclo al frente del Ciclón, más de dos décadas después de su primera experiencia en el banco azulgrana. La salida de Gustavo Álvarez obligó a los dirigentes encabezados por Marcelo Culotta a actuar rápidamente en la búsqueda de un reemplazante.
En ese contexto, el nombre de Muniain tomó fuerza con velocidad y las conversaciones avanzaron hasta alcanzar un acuerdo de palabra. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para oficializar su contratación, apareció un obstáculo determinante: el exjugador español no posee la licencia necesaria para dirigir en la máxima categoría del fútbol argentino.
A esa dificultad reglamentaria se sumaron diferencias sobre las condiciones para concretar la operación. Desde Salamanca sostenían que San Lorenzo debía realizar un desembolso económico para liberar al entrenador, mientras que en Boedo interpretaban que existía una cláusula que le permitía desvincularse automáticamente. La falta de acuerdo entre ambas partes y la complejidad del trámite terminaron por hacer inviable una negociación que hasta hacía muy poco parecía resuelta.
Incluso, Muniain tenía previsto viajar a Buenos Aires con la intención de destrabar personalmente la situación y avanzar con los últimos detalles. Sin embargo, desde la dirigencia azulgrana le transmitieron que el problema era mucho más complejo de lo imaginado y le recomendaron permanecer en España. Esa comunicación terminó de cerrar definitivamente la posibilidad de que asumiera como entrenador del club en este mercado.
Con el tiempo jugando en contra, los dirigentes retomaron el contacto con Néstor Gorosito, quien ya había sido considerado antes de iniciar las conversaciones con el entrenador español. Guillermo Franco y Martín Saric habían mantenido charlas previas con Pipo, por lo que las negociaciones pudieron reactivarse rápidamente. Durante las próximas horas ambas partes volverán a reunirse para ultimar detalles y, si no aparecen nuevos inconvenientes, la intención es oficializar su regreso el miércoles, ya que el entendimiento de palabra está prácticamente cerrado.
De esta manera, "Pipo" se prepara para afrontar una nueva etapa en una institución con la que mantiene un fuerte vínculo. Como futbolista dejó una huella importante y, posteriormente, dirigió al equipo durante la temporada 2003/2004, período en el que consiguió el subcampeonato del Torneo Apertura 2003 antes de ser reemplazado por Héctor Veira.
Tras las negativas de otros candidatos como Ramón Díaz y el frustrado intento por contratar a Muniain, el Ciclón de Boedo encontró en Pipo una alternativa de experiencia para encarar una nueva reconstrucción deportiva, que esperemos no sea "biri biri".
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