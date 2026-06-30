De no creer: se cayó lo de Muniain y Pipo Gorosito quedó a un paso de regresar a San Lorenzo

Incluso, Muniain tenía previsto viajar a Buenos Aires con la intención de destrabar personalmente la situación y avanzar con los últimos detalles. Sin embargo, desde la dirigencia azulgrana le transmitieron que el problema era mucho más complejo de lo imaginado y le recomendaron permanecer en España. Esa comunicación terminó de cerrar definitivamente la posibilidad de que asumiera como entrenador del club en este mercado.

pipo gorosito

Con el tiempo jugando en contra, los dirigentes retomaron el contacto con Néstor Gorosito, quien ya había sido considerado antes de iniciar las conversaciones con el entrenador español. Guillermo Franco y Martín Saric habían mantenido charlas previas con Pipo, por lo que las negociaciones pudieron reactivarse rápidamente. Durante las próximas horas ambas partes volverán a reunirse para ultimar detalles y, si no aparecen nuevos inconvenientes, la intención es oficializar su regreso el miércoles, ya que el entendimiento de palabra está prácticamente cerrado.

De esta manera, "Pipo" se prepara para afrontar una nueva etapa en una institución con la que mantiene un fuerte vínculo. Como futbolista dejó una huella importante y, posteriormente, dirigió al equipo durante la temporada 2003/2004, período en el que consiguió el subcampeonato del Torneo Apertura 2003 antes de ser reemplazado por Héctor Veira.

Tras las negativas de otros candidatos como Ramón Díaz y el frustrado intento por contratar a Muniain, el Ciclón de Boedo encontró en Pipo una alternativa de experiencia para encarar una nueva reconstrucción deportiva, que esperemos no sea "biri biri".