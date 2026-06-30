Países Bajos prolongó una racha histórica, pero volvió a sufrir el peor desenlace en un Mundial
La selección neerlandesa igualó con Marruecos durante los 120 minutos y alcanzó los 16 encuentros consecutivos sin perder en tiempo regular en Copas del Mundo.
La eliminación de Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó al descubierto una de las paradojas más llamativas de la historia reciente de las Copas del Mundo. El conjunto europeo empató 1-1 frente a Marruecos tras el tiempo reglamentario y el alargue, por lo que extendió a 16 su impresionante invicto sin derrotas en los 90 o 120 minutos de juego.
Sin embargo, una vez más la historia cambió por completo cuando el partido se definió desde los doce pasos: cayó 3-2 en la tanda de penales y volvió a despedirse del certamen de la manera más dolorosa. La marca que construyó la Naranja Mecánica en los Mundiales resulta extraordinaria. Desde su debut en Brasil 2014, cuando goleó 5-1 a España, el seleccionado neerlandés no volvió a perder un encuentro durante el tiempo reglamentario ni tampoco en la prórroga.
A lo largo de las últimas ediciones acumuló triunfos y empates frente a rivales de distintos niveles, manteniendo una regularidad que muy pocas selecciones lograron sostener. Incluso, esa racha sobrevivió al hecho de que Países Bajos ni siquiera participó en Rusia 2018, por lo que el invicto atraviesa dos Mundiales completos y continúa vigente pese a la reciente eliminación.
Países Bajos en Mundiales: no pierde pero siempre queda eliminado
No obstante, el gran problema aparece cuando el desenlace depende de los penales. Allí, el seleccionado europeo parece encontrarse con un obstáculo imposible de superar. En Brasil 2014 fue eliminado por Argentina desde los doce pasos, situación que volvió a repetirse en Qatar 2022 frente al mismo rival. Ahora, la historia sumó un nuevo capítulo con la derrota ante Marruecos, que aprovechó la definición para avanzar a los octavos de final.
Tres definiciones consecutivas por penales terminaron con el mismo resultado para los neerlandeses: la eliminación.
Otra estadística poco deseada: con esta nueva derrota desde los doce pasos alcanzó las cuatro definiciones perdidas en la historia de los Mundiales, igualando el registro de España como la selección con más caídas en tandas de penales dentro de la competencia. Así, el conjunto neerlandés continúa sosteniendo un notable invicto en tiempo regular, pero también carga con una tendencia que parece perseguirlo cada vez que un partido decisivo debe resolverse desde el punto penal.
Esa combinación convierte a su campaña mundialista en una de las más curiosas del fútbol internacional: un equipo al que nadie logra vencer durante el juego, pero que sigue sin encontrar la fórmula para sobrevivir cuando el destino depende de los 12 pasos.
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