Países Bajos prolongó una racha histórica, pero volvió a sufrir el peor desenlace en un Mundial

Tres definiciones consecutivas por penales terminaron con el mismo resultado para los neerlandeses: la eliminación.

Otra estadística poco deseada: con esta nueva derrota desde los doce pasos alcanzó las cuatro definiciones perdidas en la historia de los Mundiales, igualando el registro de España como la selección con más caídas en tandas de penales dentro de la competencia. Así, el conjunto neerlandés continúa sosteniendo un notable invicto en tiempo regular, pero también carga con una tendencia que parece perseguirlo cada vez que un partido decisivo debe resolverse desde el punto penal.

Esa combinación convierte a su campaña mundialista en una de las más curiosas del fútbol internacional: un equipo al que nadie logra vencer durante el juego, pero que sigue sin encontrar la fórmula para sobrevivir cuando el destino depende de los 12 pasos.