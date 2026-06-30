Nagelsmann, tras la eliminación de Alemania: "Si te saca Paraguay, no sos un equipo de élite"

"Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”, señaló. También agregó que su equipo debió imprimir un ritmo mucho más intenso en ataque y corregir las fallas defensivas que terminaron costándole la clasificación.

El entrenador también apuntó contra una de las decisiones arbitrales más discutidas del partido. En el tiempo suplementario, Jonathan Tah había convertido el que parecía ser el segundo gol alemán, pero la acción fue invalidada luego de la intervención del VAR por un agarrón previo de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gill.

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Nagelsmann rechazó por completo esa determinación y expresó su malestar con dureza. “No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”, afirmó sobre la decisión tomada por el árbitro Jalal Jayed, una acción que pudo haber cambiado el destino del encuentro antes de la definición desde los doce pasos.

A pesar del duro golpe deportivo, el técnico dejó en claro que no piensa dar un paso al costado. Consultado sobre su continuidad al frente del seleccionado alemán, respondió sin rodeos: “Me gustaría seguir, sí”. Su contrato se extiende hasta la Eurocopa 2028, luego de la renovación firmada en 2025, y por el momento no existen indicios oficiales de un cambio de entrenador tras la temprana despedida mundialista.

Quien también realizó una fuerte autocrítica fue el capitán Joshua Kimmich. El mediocampista consideró que el equipo nunca encontró un funcionamiento convincente, ni siquiera durante la fase de grupos, donde enfrentó a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. "No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales, nos costó muchísimo en todos los tres partidos contra equipos que ni siquiera son de clase Mundial”, expresó. Finalmente, reconoció sin vueltas el desenlace del torneo para los europeos: "Merecimos la eliminación".