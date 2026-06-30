Nagelsmann, tras la eliminación de Alemania: "Si te saca Paraguay, no sos un equipo de élite"
El entrenador alemán asumió la responsabilidad por el fracaso en el Mundial 2026, cuestionó el nivel mostrado por su selección y también criticó el fallo arbitral que anuló un gol.
La inesperada eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó un clima de profunda frustración en el seleccionado europeo. Luego de la derrota por penales, el entrenador Julian Nagelsmann enfrentó a los medios con un discurso cargado de autocrítica, aunque una de sus frases terminó generando repercusión por la forma en la que hizo referencia al rival.
Al analizar el golpe sufrido por su equipo, el director técnico dejó una reflexión que fue interpretada como una desvalorización del conjunto paraguayo: “Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no". El seleccionador alemán no buscó excusas para justificar la eliminación y reconoció que el rendimiento de su equipo estuvo lejos del esperado a lo largo del torneo.
En ese sentido, explicó que Alemania nunca logró imponer las diferencias que se suponían sobre el papel y admitió que el resultado reflejó las falencias futbolísticas que mostró el equipo durante el encuentro: "Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”. Además, sostuvo: “No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival".
Alemania no estuvo a la altura y se fue prematuramente ante Paraguay del Mundial 2026
Durante su análisis del partido, Nagelsmann profundizó sobre los errores que llevaron a la eliminación. Consideró que el conjunto teutón perdió solidez defensiva en una de las pocas ocasiones claras que generó la Albirroja y lamentó que el dominio por las bandas no pudiera transformarse en situaciones concretas para definir el encuentro.
"Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”, señaló. También agregó que su equipo debió imprimir un ritmo mucho más intenso en ataque y corregir las fallas defensivas que terminaron costándole la clasificación.
El entrenador también apuntó contra una de las decisiones arbitrales más discutidas del partido. En el tiempo suplementario, Jonathan Tah había convertido el que parecía ser el segundo gol alemán, pero la acción fue invalidada luego de la intervención del VAR por un agarrón previo de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gill.
Nagelsmann rechazó por completo esa determinación y expresó su malestar con dureza. “No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”, afirmó sobre la decisión tomada por el árbitro Jalal Jayed, una acción que pudo haber cambiado el destino del encuentro antes de la definición desde los doce pasos.
A pesar del duro golpe deportivo, el técnico dejó en claro que no piensa dar un paso al costado. Consultado sobre su continuidad al frente del seleccionado alemán, respondió sin rodeos: “Me gustaría seguir, sí”. Su contrato se extiende hasta la Eurocopa 2028, luego de la renovación firmada en 2025, y por el momento no existen indicios oficiales de un cambio de entrenador tras la temprana despedida mundialista.
Quien también realizó una fuerte autocrítica fue el capitán Joshua Kimmich. El mediocampista consideró que el equipo nunca encontró un funcionamiento convincente, ni siquiera durante la fase de grupos, donde enfrentó a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. "No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales, nos costó muchísimo en todos los tres partidos contra equipos que ni siquiera son de clase Mundial”, expresó. Finalmente, reconoció sin vueltas el desenlace del torneo para los europeos: "Merecimos la eliminación".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario