Polémica en Alemania: apuntan contra Goretzka por haberse negado a patear un penal

Ante esa situación, el capitán reorganizó el listado de ejecutantes sin cuestionar públicamente la decisión. El volante quedó ubicado recién en el noveno lugar del orden previsto, detrás de Brown, mientras que el décimo puesto fue asignado a Waldemar Anton. El problema apareció cuando la definición alcanzó el sexto penal, un remate que terminó siendo determinante para el desenlace del partido.

jonathan tah

La responsabilidad recayó sobre Tah, defensor que jamás había ejecutado un penal durante su carrera profesional. Con la presión de mantener con vida a Alemania en la serie, el zaguero no logró convertir y Paraguay terminó encaminando una clasificación histórica. En esa misma tanda también fallaron Kai Havertz y Nick Woltemade, una combinación de errores que dejó al seleccionado alemán fuera del Mundial antes de lo esperado.

Goretzka arrugó: no quiso patear un penal y ahora lo están liquidando

La publicación de BILD no tardó en instalar un fuerte debate dentro del fútbol alemán. Más allá de que Goretzka nunca fue un especialista en remates desde el punto penal, la discusión gira alrededor de la responsabilidad que suele recaer sobre los futbolistas de mayor experiencia en este tipo de escenarios.

El mediocampista, de 31 años, cuenta con un único antecedente como ejecutante durante su carrera profesional, registrado en 2017 cuando defendía la camiseta del Schalke 04, por lo que tampoco tenía un historial amplio desde los doce pasos.

alemania

La situación llamó todavía más la atención por el contraste con el mensaje que el propio Goretzka había transmitido meses atrás. Durante el otoño europeo había manifestado públicamente su intención de convertirse en un referente para los futbolistas más jóvenes del seleccionado alemán y asumir un rol de liderazgo dentro del grupo.

Por eso, la imagen registrada antes de la definición frente a Paraguay fue interpretada por parte de la prensa como una contradicción respecto de aquel discurso. Mientras un jugador sin experiencia como Tah terminó enfrentando el remate más trascendental de la noche, uno de los futbolistas más experimentados del plantel prefirió no asumir esa responsabilidad, una decisión dejará tela para cortar en los entre muros teutones.