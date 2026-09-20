De no creer: un futbolista fue atropellado en el calentamiento y se salvó de una fractura

Sin embargo, contra todo pronóstico y a pesar de la espectacularidad de la jugada, el exjugador de la Premier League logró salvarse de milagro de sufrir una fractura u otra lesión de gravedad. El cuerpo médico del Prachuap FC constató que no había daños óseos, lo que le permitió al volante no solo recuperarse del impacto inicial, sino también sumar minutos en la cancha tras ingresar sobre el cierre del compromiso.