De no creer: un futbolista fue atropellado en el calentamiento y se salvó de una fractura
Andros Townsend realizaba la entrada en calor en el entretiempo cuando fue arrollado por la maquinaria que nivelaba el césped. Pese al susto y el fuerte impacto, evitó una lesión grave y pudo jugar.
El fútbol asiático volvió a ser escenario de una imagen tan insólita como escalofriante. En el marco de la liga de Tailandia, el futbolista británico Andros Townsend protagonizó un accidente inédito mientras realizaba los movimientos precompetitivos junto al resto de sus compañeros: fue atropellado por un camión de rodillo en pleno campo de juego.
El insólito episodio ocurrió durante el entretiempo del encuentro en el que su equipo, el Prachuap FC, terminó imponiéndose por 3-0 como visitante frente al Pattani FC. Townsend, de 35 años, se encontraba sobre el césped cuando fue sorprendido por la pesada maquinaria empleada habitualmente para emprolijar y nivelar el terreno de juego. El vehículo terminó arrollando de lleno su pierna izquierda ante la mirada atónita e incrédula de los presentes.
De no creer: un futbolista fue atropellado en el calentamiento y se salvó de una fractura
Las imágenes de la secuencia no tardaron en circular con fuerza en las redes sociales hasta volverse virales en cuestión de minutos. En el video se aprecia con claridad el momento exacto del impacto y cómo el mediocampista quedó tendido en el suelo con muestras evidentes de dolor, encendiendo de inmediato todas las alarmas en la banca de su club.
Sin embargo, contra todo pronóstico y a pesar de la espectacularidad de la jugada, el exjugador de la Premier League logró salvarse de milagro de sufrir una fractura u otra lesión de gravedad. El cuerpo médico del Prachuap FC constató que no había daños óseos, lo que le permitió al volante no solo recuperarse del impacto inicial, sino también sumar minutos en la cancha tras ingresar sobre el cierre del compromiso.
Con un extenso recorrido en el fútbol de élite inglés tras sus pasos por clubes de peso como Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton y Luton Town, el experimentado volante sumó en suelo tailandés una anécdota surrealista que afortunadamente terminó solo en un gran susto.
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