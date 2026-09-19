Denuncian al chofer de un empresario fallecido por falsificar millonario testamento
La prima hermana del fallecido denunció al empleado favorecido por un testamento valuado en unos US$6 millones, con presuntas irregularidades en su confección.
La prima hermana de un empresario fallecido el 31 de julio del año pasado, a los 82 años, denunció al chofer del hombre por haber fraguado, presuntamente, el testamento que dejó a su favor, con una considerable fortuna en juego.
La prima hermana de Norberto Santilli, muerto a los 82 años en la localidad de Armstrong, en el departamento Belgrano, al sudoeste de la provincia de Santa Fe, denunció que el empresario agropecuario falleció 60 días después de haber firmado el testamento en el que dejó toda la herencia a su chofer.
Para la denunciante, hay irregularidades en la redacción de este legado y hasta pidió la exhumación del cuerpo, argumentando la presunta falsificación del testamento del hombre que era viudo sin hijos y tampoco tenía hermanos, de manera que carecía de herederos forzosos.
Según el escrito presentado por Celia Santilli, con el patrocinio de los abogados Pablo Morosano, Ángelo y Lucio Rossini, ella sería la única y legítima heredera del testamento de su primo, valuado en unos US$6 millones.
Según el texto presentado ante sede judicial, en febrero de 2025 Santilli comentó a su escribano de confianza, que es de Rosario, que estaba “muy disconforme” con Agustín M., su chofer, y que su intención era revocarle las autorizaciones para manejar sus vehículos y despedirlo.
El propio escribano, que mantuvo una extensa relación con Santilli por 30 años, comentó que la voluntad que le había manifestado el hombre era de “proteger económicamente” con parte de sus bienes a su expareja –con quien convivió 20 años– y su hijastra. Sin embargo, luego de la firma del testamento, la mujer y su hija fueron sacadas del domicilio en el que vivían.
En la presentación judicial se destaca que el testamento presuntamente apócrifo se firmó en una escribanía de Cañada de Gómez, ciudad que el empresario no frecuentaba y lejos del escribano con el que siempre se había manejado, que tiene el estudio a metros de la casa del empresario. Además, se convocó como testigos del acto a dos personas ajenas al firmante, que tienen domicilio en Las Parejas, y no a familiares o allegados.
El testamento se rubricó el 30 de mayo de 2025 y Santilli falleció el 31 de julio de ese año, iniciándose la sucesión testamentaria siete días hábiles después del sepelio, cuando ese tipo de trámites llevan más tiempo de elaboración.
Además, aparece que el deceso de Santilli murió en un departamento de un sexto piso de un edificio de Corrientes al 900, en Rosario, en el que no habitaba, pero donde sí vivía el chofer Agustín M., aunque en el tercer piso, ya que Norberto le había dado la propiedad en comodato por un año.
En ese marco, la familiar del empresario solicitó la exhumación del cuerpo para que se haga una autopsia, sumado a que Samntilli presentaba “deterioro cognitivo”, según la historia clínica a la que accedió la familiar.
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