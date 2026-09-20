Golazo de Enzo Fernández en Manchester City: tremendo tiro libre ante Sunderland
El volante argentino convirtió su primer gol con la camiseta de los Ciudadanos para abrir el marcador en el Etihad Stadium. El equipo de Enzo Maresca busca el triunfo.
Enzo Fernández empezó a dejar su huella en las redes del Etihad Stadium. En el marco de la quinta fecha de la Premier League, Manchester City recibe a Sunderland con un objetivo entre ceja y ceja: aprovechar la reciente caída del Arsenal para sumar de a tres y trepar en soledad a lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto.
El trámite en el inicio del encuentro arrancó favorable para el dueño de casa gracias a una pincelada de talento argentino. Transcurrían apenas 9 minutos del primer tiempo cuando la figura de la Selección Argentina tomó la pelota para ejecutar una falta volcada sobre el costado derecho. Pese a contar con un ángulo sumamente cerrado que presagiaba un centro al área, Enzo Fernández sorprendió al arquero Robin Roefs con un disparo directo al primer palo que terminó metiéndose en el arco para poner el 1-0 parcial.
Golazo de Enzo Fernández en Manchester City: tremendo tiro libre ante Sunderland
Este grito representa el primer tanto del ex-River en sus primeros cinco compromisos disputados con la camiseta del elenco ciudadano. A esa conquista se le suma la asistencia previa que le había otorgado a Erling Haaland en el cruce frente al Porto por la Champions League, consolidando así su rápida adaptación al circuito de juego planteado por Enzo Maresca.
Con el marcador a favor en los primeros 45 minutos, el Manchester City impone las condiciones del partido y busca administrar los tiempos para asegurar una victoria determinante ante su gente. El triunfo parcial no solo reafirma el andar arrollador del conjunto británico en el arranque de la temporada, sino que afianza al mediocampista argentino como una pieza titular e indispensable en la creación de juego.
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