Golazo de Enzo Fernández en Manchester City: tremendo tiro libre ante Sunderland

El trámite en el inicio del encuentro arrancó favorable para el dueño de casa gracias a una pincelada de talento argentino. Transcurrían apenas 9 minutos del primer tiempo cuando la figura de la Selección Argentina tomó la pelota para ejecutar una falta volcada sobre el costado derecho. Pese a contar con un ángulo sumamente cerrado que presagiaba un centro al área, Enzo Fernández sorprendió al arquero Robin Roefs con un disparo directo al primer palo que terminó metiéndose en el arco para poner el 1-0 parcial.