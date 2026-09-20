Un keniata ganó la Maratón de Buenos Aires 2026: tiempo récord y furor en las calles porteñas

La competencia dio su señal de largada a las 7 de la mañana en la clásica intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. Esta edición de los 42K volvió a confirmar su enorme poder de convocatoria global con un total de 16.384 corredores inscriptos. Del lote general, 10.615 participantes representaron a la Argentina —con al menos un atleta por cada una de las 24 jurisdicciones del país—, mientras que 5.769 fueron deportistas extranjeros procedentes de 64 naciones. Asimismo, la presencia femenina marcó un hito con 5.246 mujeres en la línea de partida.