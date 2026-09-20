Un keniata ganó la Maratón de Buenos Aires 2026: tiempo récord y furor en las calles porteñas
Bethwel Kibet Chumba se quedó con los 42K tras imponerse en 2 horas, 8 minutos y 23 segundos. La cita histórica reunió a más de 16 mil atletas en un recorrido repleto de postales emblemáticas.
Las calles porteñas vivieron una auténtica fiesta del atletismo este domingo desde bien temprano. El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró como el gran ganador de la Maratón Internacional de Buenos Aires tras cruzar la meta con una marca destacada de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos, ratificando el histórico dominio africano en una de las pruebas de calle más prestigiosas y veloces de todo el continente sudamericano.
La competencia dio su señal de largada a las 7 de la mañana en la clásica intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. Esta edición de los 42K volvió a confirmar su enorme poder de convocatoria global con un total de 16.384 corredores inscriptos. Del lote general, 10.615 participantes representaron a la Argentina —con al menos un atleta por cada una de las 24 jurisdicciones del país—, mientras que 5.769 fueron deportistas extranjeros procedentes de 64 naciones. Asimismo, la presencia femenina marcó un hito con 5.246 mujeres en la línea de partida.
El certamen, organizado por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú y distinguido internacionalmente con el sello World Athletics Label, ofreció un trazado turístico de primer nivel. Los competidores recorrieron puntos clave de la Capital Federal como Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, pasando además junto a monumentos e íconos de la cultura nacional como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.
Maratón de Buenos Aires: la victoria de Bethwel Kibet Chumba, los números del evento y el recorrido turístico
En el plano nacional, la gran figura de la jornada fue el mendocino Ignacio Erario, quien completó una carrera brillante para coronarse como el mejor atleta argentino de la prueba. Con una estrategia de ritmo impecable, cruzó la meta en 2 horas, 16 minutos y 34 segundos entre ovaciones, estableciendo la marca de referencia albiceleste. Por su parte, la corredora Chiara Mainetti se consagró como la primera argentina en finalizar el trazado tras registrar un excelente tiempo de 2 horas y 38 minutos.
La categoría femenina también entregó un momento para el recuerdo. La keniata Rebecca Chesir cruzó la línea de llegada en un impresionante tiempo de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos, fijando un nuevo récord histórico para el circuito porteño.
El certamen, organizado por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú con sello World Athletics Label, obligó a montar un gran operativo vial con cortes de tránsito progresivos hasta pasadas las 13:30. Con actuaciones internacionales superlativas y un altísimo nivel del atletismo local, Buenos Aires volvió a consolidarse como la capital del fondo regional.
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