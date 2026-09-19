Qué dijo Edesur del masivo corte de luz en Buenos Aires

El dato más relevante del descargo de la empresa es que responsabilizaron de la situación a una falla general en el sistema que calificaron como "ajena a la compañía". Asimismo, desde la firma detallaron que este severo incidente alcanzó a un amplio grupo de usuarios ubicados tanto en la zona sur como en la zona norte del AMBA, impactando directamente a los clientes que se encuentran dentro de su área de concesión oficial.