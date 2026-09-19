Qué dijo Edesur del masivo corte de luz en Buenos Aires
La distribuidora eléctrica emitió un breve comunicado en sus redes sociales tras el masivo corte de luz. Conocé qué informó sobre el origen de la falla.
Tras los masivos reclamos vecinales por el sorpresivo corte de luz que dejó a oscuras a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa prestadora Edesur rompió el silencio. A través de sus canales oficiales, la distribuidora detalló los motivos técnicos del colapso energético.
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La explicación de la empresa tras el sorpresivo corte de luz
Según el comunicado oficial difundido en la red social X, la compañía eléctrica informó que a las 21:30 horas se normalizó el servicio de manera total para todos los clientes damnificados.
El dato más relevante del descargo de la empresa es que responsabilizaron de la situación a una falla general en el sistema que calificaron como "ajena a la compañía". Asimismo, desde la firma detallaron que este severo incidente alcanzó a un amplio grupo de usuarios ubicados tanto en la zona sur como en la zona norte del AMBA, impactando directamente a los clientes que se encuentran dentro de su área de concesión oficial.
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