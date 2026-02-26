De Old Trafford a Buenos Aires: Evra, Park y Tévez se reencontraron en Argentina

Aunque no hubo confirmación oficial sobre el lugar exacto del encuentro, las publicaciones y las pistas en redes sociales indicaron que la reunión se dio en Buenos Aires. El primero en dar señales fue el propio Evra, quien el miércoles por la tarde subió imágenes desde la ciudad y desde las inmediaciones de Boca, acompañadas por la frase: “Esperando en tu casa Carlitos Tevez, Boca Juniors”. Horas después, comenzaron a circular las fotos de los tres juntos, sellando el esperado reencuentro.