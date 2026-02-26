De Old Trafford a Buenos Aires: Evra, Park y Tévez se reencontraron en Argentina
Tres viejos amigos que marcaron una era en el Manchester United volvieron a verse y demostraron que algunos lazos del fútbol no se rompen con el paso del tiempo.
La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y despertó una ola de recuerdos entre los fanáticos. Carlos Tevez volvió a encontrarse con dos compañeros fundamentales de su etapa más gloriosa en Europa: Patrice Evra y Park Ji-sung. El reencuentro se produjo en Argentina y funcionó como una postal emotiva de una amistad forjada en uno de los vestuarios más exigentes del planeta.
La foto fue compartida por Diego Tévez, hermano de Carlos, y no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron y ESPN Argentina bautizó al grupo como “El bueno, el feo y el malo”, una referencia simpática que los propios protagonistas supieron adoptar durante su convivencia en el fútbol inglés. Más allá del apodo, la escena reflejó un vínculo genuino que trascendió los años y las distancias.
Evra, Park y Tévez fueron inseparables durante su paso por Manchester United, especialmente entre 2007 y 2009, bajo la conducción de Sir Alex Ferguson. A pesar de las diferencias culturales, idiomáticas y de origen, lograron construir una relación que se convirtió en símbolo del espíritu de aquel plantel. Compartieron entrenamientos, concentraciones y celebraciones en un equipo que dejó una huella profunda en la historia del club.
Aunque no hubo confirmación oficial sobre el lugar exacto del encuentro, las publicaciones y las pistas en redes sociales indicaron que la reunión se dio en Buenos Aires. El primero en dar señales fue el propio Evra, quien el miércoles por la tarde subió imágenes desde la ciudad y desde las inmediaciones de Boca, acompañadas por la frase: “Esperando en tu casa Carlitos Tevez, Boca Juniors”. Horas después, comenzaron a circular las fotos de los tres juntos, sellando el esperado reencuentro.
Días antes, el francés ya había apelado a la nostalgia al compartir otra imagen junto a Tévez y Park Ji-sung, recordando su etapa en Old Trafford. En aquel equipo también brillaban figuras como Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, en un ciclo que combinó talento, disciplina y títulos. Entre ellos, se destacó la conquista de la Liga de Campeones de Europa en 2008, uno de los logros más importantes de sus carreras.
El reencuentro se produjo pocos días después de la derrota de Talleres de Córdoba ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en un contexto deportivo adverso para Tévez como entrenador. Sin embargo, la visita de sus viejos compañeros funcionó como un respiro emocional y una demostración de que, más allá de los resultados, algunas amistades del fútbol permanecen intactas.
