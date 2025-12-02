Polémica en Brasil: un jugador salió de prisión y jugó la final con una tobillera electrónica
Un futbolista del Goytacaz disputó la final de la Serie B2 del Campeonato Carioca con una tobillera electrónica, en medio de críticas y revisiones reglamentarias.
En el fútbol de ascenso de Río de Janeiro ocurrió un episodio que rápidamente se volvió viral y despertó debate en todo Brasil. Yuri de Carvalho da Silva, jugador del Goytacaz y aún bajo cumplimiento de una condena por tráfico de drogas, disputó la primera final de la Serie B2 del Campeonato Carioca utilizando una tobillera electrónica oculta en la media.
El mediocampista ofensivo de 30 años ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en el partido ante Macaé, que terminó 1-1. En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo el dispositivo sobresale de su media izquierda, pese a los intentos por disimularlo. Según informó Globo Esporte, Yuri de Carvalho jugó toda la temporada bajo monitoreo judicial, ya que desde mayo cumple su pena en régimen semiabierto tras pasar siete años en la Casa de Custodia Dalton Crespo de Castro.
El club había solicitado retirar la tobillera, pero la Justicia aún no resolvió el pedido. Dentro del plantel, su rol fue el de un suplente habitual, utilizado como revulsivo en los tramos finales de los partidos, sin goles convertidos en la competencia. En el club lo describen como una persona tranquila y solidaria, y la dirigencia ya expresó su intención de renovarle el contrato.
Una fuente interna del Goytacaz aseguró que el dispositivo “lo dificulta, pero no le impide jugar” y señaló que ni el reglamento de la Serie B2 ni el de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) prohíben la participación de futbolistas bajo monitoreo electrónico. En un comunicado, la FERJ destacó el valor del deporte como herramienta de inclusión y resocialización: señaló que busca información para determinar si existe alguna prohibición legal que impida el ejercicio profesional en estas condiciones y evitar así “un error de juicio”.
La segunda final de la Serie B2 se jugará el próximo domingo a las 15 en el estadio Aryzão, en Campos, donde Goytacaz será local. Si vuelve a haber empate, el campeón se definirá por penales. El caso del mediocampista seguirá generando debate mientras el equipo disputa el ascenso y espera una resolución judicial sobre el dispositivo de monitoreo.
