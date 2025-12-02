Polémica en Brasil: un jugador salió de prisión y jugó la final con una tobillera electrónica

jugador tobillera brasil

Una fuente interna del Goytacaz aseguró que el dispositivo “lo dificulta, pero no le impide jugar” y señaló que ni el reglamento de la Serie B2 ni el de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) prohíben la participación de futbolistas bajo monitoreo electrónico. En un comunicado, la FERJ destacó el valor del deporte como herramienta de inclusión y resocialización: señaló que busca información para determinar si existe alguna prohibición legal que impida el ejercicio profesional en estas condiciones y evitar así “un error de juicio”.