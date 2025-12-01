Pasó por un grande, tuvo depresión post-retiro y se dedicó a la venta de autos: quién es
Su gran rendimiento en River lo catapultó a Europa, pero colgó los botines en 2017 luego de un extenso paso por el ascenso. Los detalles en la nota.
La presión, las expectativas y la exposición constante del fútbol son un arma de doble filo. Franco Miranda supo ser una de las grandes promesas de River, con un rendimiento superlativo dentro del verde césped que lo catapultó a Europa. Sin embargo, los problemas fuera del campo atentaron contra su prometedora carrera.
Una profunda depresión y una lesión lo obligaron a retirarse en 2017, con tan solo 31 años y un extenso paso por el acenso del fútbol argentino. Luego de colgar los botines, se metió de lleno en el mercado automotriz, aunque tiempo después se convirtió en agente FIFA.
Franco Miranda y su paso por el fútbol
Racing fue el primero en posar los ojos sobre Miranda, que aparecía como una promesa incipiente en el fútbol argentino. Sin embargo, su destino estaba en el "Millonario", club que lo incorporó a sus divisiones juveniles a los 15 años.
Su salto al primer equipo llegó en una etapa turbulenta para el club de Núñez. Sin embargo, tuvo minutos en los torneos Apertura y Clausura de 2003 y 2005, donde demostró un gran rendimiento en cada presentación.
Aquellas actuaciones le abrieron la puerta al fútbol europeo. Primero se mudó a Suecia, donde vistió la camiseta del Helsingborgs IF, y luego pasó al St. Mirren FC de Escocia.
Tras su regreso al país, recorrió el ascenso: Chacarita, Tiro Federal, Patronato y Juventud Unida. Pero en 2017 decidió ponerle punto final a su carrera producto de problemas personales y lesiones que complicaron su carrera.
Su vida después del retiro
Luego de colgar los botines con 31 años, Miranda atravesó un momento personal complejo, aunque encontró serenidad en el sector automotriz. Con el tiempo volvió al ambiente del fútbol desde otro rol: se profesionalizó como agente FIFA y hoy acompaña a jóvenes en el inicio de sus carreras.
