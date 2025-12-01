Pasó por un grande, tuvo depresión post-retiro y se dedicó a la venta de autos: quién es

Tras su regreso al país, recorrió el ascenso: Chacarita, Tiro Federal, Patronato y Juventud Unida. Pero en 2017 decidió ponerle punto final a su carrera producto de problemas personales y lesiones que complicaron su carrera.

Su vida después del retiro

Luego de colgar los botines con 31 años, Miranda atravesó un momento personal complejo, aunque encontró serenidad en el sector automotriz. Con el tiempo volvió al ambiente del fútbol desde otro rol: se profesionalizó como agente FIFA y hoy acompaña a jóvenes en el inicio de sus carreras.