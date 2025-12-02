Asumen los nuevos diputados: cómo queda la Cámara baja
La jura de los nuevos diputados le dará aire al oficialimos que sumará 94 bancas, una más que Unión por la Patria, que acaba de perder a tres legisladores catamarqueños
La jura de los diputados electos el 26 de octubre marcará este miércoles el inicio formal de la reconfiguración de fuerzas en la Cámara baja, antes de la asunción del próximo 10 de diciembre. El movimiento más relevante se dio horas antes del acto, cuando los catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot anunciaron que conformarán el bloque Elijo Catamarca, reduciendo a 93 las bancas de Unión por la Patria y permitiendo que La Libertad Avanza alcance 94 escaños.
La situación otorga al oficialismo un margen político mayor para negociar proyectos en un Congreso en el que los acuerdos serán determinantes. Tras la jura, el cuerpo avanzará con la elección de sus nuevas autoridades.
Los que se van, los que vuelven y los que debutan
La nueva composición tendrá un mosaico de continuidades, regresos y estrenos. Varias renuncias anticipadas modificaron el esquema original: Silvia Lospennato dejará su banca para asumir en la Legislatura porteña y Diego Santilli será ministro del Interior. En el caso de la libertaria Lorena Villaverde, había renunciado para asumir como senadora, pero retiró su dimisión y su futuro aún no está definido.
También dejan el recinto quienes ganaron escaños en el Senado, como Nadia Márquez, María Emilia Orozco y el rionegrino Martín Soria. A ellos se suma la renuncia del trotskista Christian Castillo, quien será reemplazado por Néstor Pitrola, en línea con la rotación interna histórica del Frente de Izquierda.
Entre los que regresan destacan figuras de peso: el exministro de Defensa Luis Petri, el excanciller Agustín Rossi, Horacio Pietragalla, Teresa García, Juan Schiaretti, Gisela Scaglia y Martín Lousteau. Por el Frente de Izquierda vuelven Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Plá, además del mencionado Pitrola.
El recambio también sumará una amplia lista de debutantes. En La Libertad Avanza ingresan Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, Virginia Gallardo y Sergio “Tronco” Figluolo. Unión por la Patria incorpora a Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Hugo Moyano (h), Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño y Adriana Serquis. El PRO suma a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, mientras que en Innovación Federal debutará Oscar Herrera Ahuad.
Entre los que continúan en sus bancas se encuentran, por La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sánchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello; y por Unión por la Patria, Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Agustina Propato. Además, Natalia de la Sota asumirá su banca por Defendamos Córdoba.
