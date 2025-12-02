Asumen los nuevos diputados: cómo queda la Cámara baja

El recambio también sumará una amplia lista de debutantes. En La Libertad Avanza ingresan Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, Virginia Gallardo y Sergio “Tronco” Figluolo. Unión por la Patria incorpora a Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Hugo Moyano (h), Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño y Adriana Serquis. El PRO suma a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, mientras que en Innovación Federal debutará Oscar Herrera Ahuad.

Entre los que continúan en sus bancas se encuentran, por La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sánchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello; y por Unión por la Patria, Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Agustina Propato. Además, Natalia de la Sota asumirá su banca por Defendamos Córdoba.