Dolor en el fútbol: murió Santiago Fredes, el joven entrenador de Luján

En el texto, la institución lo despidió con sentidas palabras: “El ‘Pulga’ nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona. Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció”.