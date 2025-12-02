Inminente llegada de ola de calor con temperaturas por arriba de 40 grados: cuáles son las zonas más afectadas

Cuáles son las zonas más afectadas por la nueva ola de calor

En la porción central del país, los picos de calor se concentrarán en:

Norte de La Pampa

Sur de Córdoba

Noroeste de Buenos Aires

Estas áreas podrían registrar los máximos de la semana, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Estos registros, aunque localizados, representan extremos térmicos que incrementan la demanda atmosférica y el estrés hídrico en el sector agropecuario.

En provincias como San Luis y el sudoeste de Córdoba, la estabilidad será dominante, con baja probabilidad de precipitaciones relevantes a lo largo de la semana.

La zona con temperaturas más extremas

El calor será más intenso y generalizado en el norte argentino. Provincias del NOA y NEA, incluyendo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca, podrían alcanzar máximas de entre 40 grados y 42 grados.

Esta combinación de aire cálido persistente y cielos despejados mantendrá elevadas también las temperaturas mínimas, dificultando el alivio nocturno y generando un mayor impacto en la población. Se recomienda especial atención a los avisos y alertas por altas temperaturas en esta región.