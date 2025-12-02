Inminente llegada de ola de calor con temperaturas por arriba de 40 grados: cuáles son las zonas más afectadas
Los últimos informes de los pronosticadores del clima prevén un abrupto ascenso de la temperatura, afianzándose una ola de calor extremo.
Gran parte del territorio nacional se prepara para enfrentar una nueva ola de calor intensa a partir de este miércoles, ya que el escenario se consolida con el dominio de la estabilidad atmosférica, cielos mayormente despejados y la presencia constante de viento del norte, factores que impulsan un aumento sostenido de las temperaturas.
Aunque este martes todavía se observa nubosidad residual y cierta inestabilidad aislada, la tendencia clara es hacia un incremento térmico que superará los parámetros normales para esta época del año, según los informes meteorológicos difundidos por el portal especializado Meteored.
El ascenso será más notable entre miércoles y viernes. Si bien la estabilidad y el calor extremo dominarán hasta el viernes, los modelos sugieren un cambio potencial a partir del sábado.
De esta manera, se espera que un nuevo sistema de inestabilidad avance desde el oeste, afectando inicialmente a Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).
Este sistema podría desplazarse hacia el centro del país entre domingo y lunes, lo que generaría un alivio térmico y favorecería la inestabilidad. Sin embargo, este escenario requiere monitoreo constante.
Cuáles son las zonas más afectadas por la nueva ola de calor
En la porción central del país, los picos de calor se concentrarán en:
- Norte de La Pampa
- Sur de Córdoba
- Noroeste de Buenos Aires
Estas áreas podrían registrar los máximos de la semana, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Estos registros, aunque localizados, representan extremos térmicos que incrementan la demanda atmosférica y el estrés hídrico en el sector agropecuario.
En provincias como San Luis y el sudoeste de Córdoba, la estabilidad será dominante, con baja probabilidad de precipitaciones relevantes a lo largo de la semana.
La zona con temperaturas más extremas
El calor será más intenso y generalizado en el norte argentino. Provincias del NOA y NEA, incluyendo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca, podrían alcanzar máximas de entre 40 grados y 42 grados.
Esta combinación de aire cálido persistente y cielos despejados mantendrá elevadas también las temperaturas mínimas, dificultando el alivio nocturno y generando un mayor impacto en la población. Se recomienda especial atención a los avisos y alertas por altas temperaturas en esta región.
