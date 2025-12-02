¿De qué jugador se trata? Fue campeón con la Selección Argentina en el '78 y hoy trabaja como recepcionista
Campeón del mundo e ídolo de la "T", este exjugador encontró su lugar en el mundo en el ámbito administrativo. Los detalles en la nota.
En el legado del fútbol argentino, solo tres selecciones lograron alzarse con la Copa del Mundo: 1978, 1986 y 2022. Entre los héroes de aquellas recordadas hazañas, algunos nombres se mantienen en la memoria de todos, mientras que otros permanecen lejos de los reflectores.
Miguel Ángel "Cata" Oviedo pertenece a este último grupo. Mediocampista clave en el primer título mundial, dirigido por César Luis Menotti, su vida tras el retiro tomó un rumbo inesperado. Se formó como director técnico, aunque las ocasiones escasearon y terminó trabajando en el ámbito administrativo.
Miguel Ángel "Cata" Oviedo y su paso por el fútbol
Oviedo comenzó su trayectoria en el Club Palermo de Córdoba, pero su talento le permitió dar el salto a Instituto en 1973. Sin embargo, fue en Talleres de Córdoba donde encontró su lugar en el mundo y empezó a consolidarse como jugador clave del ámbito local.
El 1977 fue uno de los años más importantes para el "Cata". Además de disputar la final del Nacional 1977 frente a Independiente, fue convocado por primera vez a la Selección Argentina dirigida de Menotti.
Tras su exitoso y consagrado paso por el elenco nacional, Oviedo se mudó a CABA para jugar en el "Rojo", donde conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984.
En la recta final de su carrera, volvió a Talleres y se convirtió como el futbolista con más partidos oficiales en la historia del club, sumando un total de 453 encuentros.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Oviedo se calzó el traje de director técnico e intentó dirigir, pero las oportunidades fueron escasas. Por este motivo, desde hace más de veinte años, trabaja como recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti, en su Córdoba natal.
