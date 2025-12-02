¿De qué jugador se trata? Fue campeón con la Selección Argentina en el '78 y hoy trabaja como recepcionista

En la recta final de su carrera, volvió a Talleres y se convirtió como el futbolista con más partidos oficiales en la historia del club, sumando un total de 453 encuentros.

Su vida después del retiro

Oviedo.jpg En la actualidad, el campeón del mundo trabaja en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti.

Tras su retiro, Oviedo se calzó el traje de director técnico e intentó dirigir, pero las oportunidades fueron escasas. Por este motivo, desde hace más de veinte años, trabaja como recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti, en su Córdoba natal.