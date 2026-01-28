¿De qué jugador se trata? Pasó del fútbol al cine, se hizo actor y ahora es agricultor
Leyenda absoluta del fútbol inglés, este exjugador colgó los botines y encontró serenidad en el mundo rural. Los detalles en la nota.
Vinnie Jones construyó una carrera imperial en el fútbol inglés, a base de sacrificio, oficio y lucha. Ganador de la FA Cup, pasó por clubes emblemáticos como Wimbledon, Leeds United, Sheffield United y Chelsea y tiene un curioso récord: fue expulsado apenas tres segundos después del inicio de un partido, una marca que posee en la actualidad.
Si bien tras dejar la actividad profesional se volcó de lleno el mundo cinematográfico y fue parte de diferentes producciones de calidad, dio un giro inesperado y encontró serenidad y estabilidad en el campo. Este nuevo estilo de vida le permitió estar cerca de su familia luego de una carrera marcada por la exposición y el éxito.
Vinnie Jones y su paso por el fútbol
El comienzo de Jones fue en Wimbledon, donde dejó de ser un nombre más del plantel para transformarse en un referente del equipo. En ese contexto, se volvió una pieza clave del mediocampo y tocó el punto más alto de su carrera al levantar la FA Cup de 1988.
Ese logro le abrió las puertas de clubes con mayor peso en el fútbol inglés, como Leeds United, Sheffield United y Chelsea. Sin embargo, con el paso de los años, eligió volver al club de sus amores para cerrar su carrera en 1999.
Su trayectoria también quedó asociada a su temperamento dentro del campo: fue expulsado en numerosas ocasiones y protagonizó una de las estadísticas más llamativas del fútbol, al ver la roja a los pocos segundos de iniciado un encuentro.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Jones se reinventó como actor y participó en distintas producciones cinematográficas. Con el paso del tiempo, dejó atrás esa faceta para adoptar una vida más tranquila en el campo, experiencia que hoy muestra en la serie Vinnie in the Country, disponible en Discovery+.
