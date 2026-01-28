¿De qué jugador se trata? Pasó del fútbol al cine, se hizo actor y ahora es agricultor

Vinnie Jones y su paso por el fútbol

Vinnie Jones 2.jpg Jones conquistó la FA Cup en 1998 con Wimbledon.

El comienzo de Jones fue en Wimbledon, donde dejó de ser un nombre más del plantel para transformarse en un referente del equipo. En ese contexto, se volvió una pieza clave del mediocampo y tocó el punto más alto de su carrera al levantar la FA Cup de 1988.