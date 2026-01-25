¿De quién se trata? El futbolista exitoso que pasó por River y la rompió
Emblema del fútbol sudamericano, se consagró campeón de la Libertadores y la Copa América con Uruguay. Los detalles en la nota.
Alfonso Domínguez se destacó como uno de los defensores más sólidos de Sudamérica. Brilló en Peñarol y tuvo un paso importante por River Plate, club en el que se consagró campeón local. Sin embargo, su hito más importante fue la obtención de la Libertadores y la Copa América 1987 con Uruguay.
Sin embargo, cuando colgó los botines se alejó por completo del ruido y la efervescencia del deporte, comenzado una nueva etapa de su vida en su ciudad natal, Durazno. Allí encontró serenidad junto a sus seres queridos, luego de una carrera marcada por el éxito y los flashes.
Alfonso "La Gaucha" Domínguez y su paso por el fútbol
La carrera de Domínguez arrancó en Peñarol, donde logró los campeonatos uruguayos de 1985 y 1986, y en 1987 alcanzó la cima al conquistar la quinta Copa Libertadores del club.
Ese mismo año, su rendimiento le permitió debutar en la selección uruguaya, con la que se consagró campeón de la Copa América, consolidándose como uno de los defensores más sólidos del territorio sudamericano.
A principios de los años 90, se trasladó a Argentina para jugar en el "Millonario". Aunque su paso fue corto, ganó un torneo local y dejó una buena impresión por su entrega y compromiso.
En la recta final de su carrera, volvió a Uruguay para vestir la camiseta de Nacional y luego cerró su trayectoria en Huracán Buceo, poniéndole fin a una trayectoria cargada de intensidad, alegrías y títulos.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, “La Gaucha” decidió volver a Durazno, su ciudad natal, con el objetivo de ganar serenidad luego de años cargados de dramatismo, tensión y exigencias. Hoy vive tranquilo, disfrutando de la compañía de su familia y amigos de la infancia.
