¿De quién se trata? El futbolista exitoso que pasó por River y la rompió

En la recta final de su carrera, volvió a Uruguay para vestir la camiseta de Nacional y luego cerró su trayectoria en Huracán Buceo, poniéndole fin a una trayectoria cargada de intensidad, alegrías y títulos.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, “La Gaucha” decidió volver a Durazno, su ciudad natal, con el objetivo de ganar serenidad luego de años cargados de dramatismo, tensión y exigencias. Hoy vive tranquilo, disfrutando de la compañía de su familia y amigos de la infancia.