Estatales van al paro general en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cuándo es la medida de fuerza

El plan de acción fue decidido tras una reunión llevada a cabo el martes entre distintos sindicatos y, según anunció Aguiar, podría incluir movilizaciones en distintas provincias.

La denominada ‘Ley de Modernización Laboral’ propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.