Estatales van al paro general en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno: cuándo es la medida de fuerza
La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. "Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado", expresaron.
Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar un paro nacional para el 11 de febrero, día en que está previsto que el Senado argentino discuta el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE en su cuenta de la red social X.
El dirigente exhortó también a sus compañeros sindicales a "pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad" al paro. "Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado", dijo.
En ese sentido, propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. "Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.
Aguiar puso el ojo en los gobernadores, a raíz de las intensas recorridas que lleva a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, manifestó.
El plan de acción fue decidido tras una reunión llevada a cabo el martes entre distintos sindicatos y, según anunció Aguiar, podría incluir movilizaciones en distintas provincias.
La denominada ‘Ley de Modernización Laboral’ propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.
Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.
