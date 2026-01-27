¿De qué jugador se trata? Pasó de la gloria al éxito empresarial, el futbolista que se retiró y se hizo millonario

En 2021 dio el último giro de su carrera al sumarse al Leicester City, donde sumó un nuevo título con la obtención de la Community Shield. No obstante, luego de un año sin actividad, el lateral decidió poner punto final a su etapa como profesional y se retiró del fútbol a los 34 años.

Su vida después del retiro

Bertrand 1.jpg Bertrand colgó los botines a los 34 años.

Lejos del fútbol, Bertrand apostó por el ámbito empresarial y encontró en la tecnología financiera un terreno ideal para desarrollarse. En 2015 puso en marcha Silicon Markets, una compañía orientada a ofrecer soluciones y herramientas vinculadas a la inversión. Ese proyecto marcó un antes y un después en su vida profesional.