¿De qué jugador se trata? Pasó de la gloria al éxito empresarial, el futbolista que se retiró y se hizo millonario
Campeón de la Champions pieza clave en la Selección Inglesa, este exjugador fundó una empresa de tecnología financiera que genera millones de dólares. Los detalles en la nota.
Ryan Bertrand construyó una carrera sólida en la élite del fútbol europeo, siendo campeón de diversos torneos y ganándose un lugar en la Selección Inglesa gracias a su rendimiento. Uno de los hitos más importantes fue la coronación en la Champions Legue con el Chelsea, trofeo que marcó un antes y después en su trayectoria.
Sin embargo, el final de su etapa como futbolista marcó un punto de quiebre. Lejos de las canchas, Bertrand fundó una empresa de tecnología financiera que genera millones de dólares al año. Este giro radical en su vida no solo le permitió adentrarse en el mundo empresarial, sino que tener un estilo de vida relajado gracias a su capacidad de adaptación.
Ryan Bertrand y su paso por el fútbol
La carrera de Bertrand comenzó en el Chelsea, club al que llegó en 2006, aunque en sus primeros años fue cedido para ganar rodaje y experiencia en una de las ligas más competitivas del mundo. AFC Bournemouth, Oldham Athletic y Norwich City fueron etapas clave en su formación, donde ganó continuidad y pulió su juego.
El punto más alto llegó en 2012, cuando volvió a Stamford Bridge y se integró a un plantel que quedó en la historia del club al conquistar la Champions League. Con los “Blues” también conquistó la FA Cup y, al año siguiente, la Europa League, consolidándose en el fútbol de élite.
Tras un breve paso por el Aston Villa, Bertrand se afianzó definitivamente en el Southampton. Allí encontró estabilidad y protagonismo durante ocho temporadas, acumulando alrededor de 240 partidos oficiales. Ese rendimiento sostenido le abrió las puertas de la Selección de Inglaterra, con la que formó parte del plantel que disputó la Eurocopa 2016.
En 2021 dio el último giro de su carrera al sumarse al Leicester City, donde sumó un nuevo título con la obtención de la Community Shield. No obstante, luego de un año sin actividad, el lateral decidió poner punto final a su etapa como profesional y se retiró del fútbol a los 34 años.
Su vida después del retiro
Lejos del fútbol, Bertrand apostó por el ámbito empresarial y encontró en la tecnología financiera un terreno ideal para desarrollarse. En 2015 puso en marcha Silicon Markets, una compañía orientada a ofrecer soluciones y herramientas vinculadas a la inversión. Ese proyecto marcó un antes y un después en su vida profesional.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario