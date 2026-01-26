¿De qué jugador se trata? Pasó de la cancha al escenario, la nueva vida de un ex River
Con un extenso paso por Italia, este exjugador "Millonario" colgó los botines a los 27 años para dedicarse a la música. Los detalles en la nota.
Juan Antonio emergió como una de las promesas jóvenes más importantes del fútbol argentino. Su talento dentro del verde césped le permitió defender camisetas de diversos equipos de élite, entre los que se destacan River y Sampdoria de Italia.
Pero de manera abrupta, con tan solo 27 años, decidió colgar los botines y dedicarse a la música, su verdadera pasión. Con la creación de la banda "Francia 98" y el lanzamiento de "Buenas Decisiones" en 2024, inició una etapa artística luego de un breve y exitoso paso por el fútbol.
Juan Antonio y su paso por el fútbol
Antonio dio sus primeros pasos en el fútbol formativo en la CAI de Comodoro Rivadavia, donde se destacó por su talento. Ese rendimiento lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina Sub-17 y a disputar el Sudamericano de la categoría, una competición que marcó un antes y después en su vida.
Durante ese torneo despertó el interés de varios clubes importantes, pero fue River quien se movió con mayor decisión y sumó al juvenil a su plantel. En el club de Núñez compartió equipo con referentes de peso y construyó una conexión especial con Marcelo Gallardo.
Tras consolidarse en el fútbol argentino, dio el salto al exterior y desarrolló su carrera en Europa, con pasos por Brescia, Parma y Sampdoria. Con el correr de los años y luego de una extensa trayectoria fuera del país, optó por ponerle punto final a su carrera deportiva. A partir de esa decisión, eligió enfocarse de lleno en la música, un proyecto personal que le permitió comenzar una nueva etapa lejos del fútbol profesional.
Su vida después del retiro
Tras poner fin a su carrera futbolística en 2016, Antonio decidió enfocarse por completo en el plano musical. Junto a su hermano y su primo formó la banda "Francia 98", un proyecto que fue creciendo con el tiempo y que en 2024 concretó su debut discográfico, marcando el comienzo de su camino como músico.
