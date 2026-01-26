¿De qué jugador se trata? Pasó de la cancha al escenario, la nueva vida de un ex River

Tras consolidarse en el fútbol argentino, dio el salto al exterior y desarrolló su carrera en Europa, con pasos por Brescia, Parma y Sampdoria. Con el correr de los años y luego de una extensa trayectoria fuera del país, optó por ponerle punto final a su carrera deportiva. A partir de esa decisión, eligió enfocarse de lleno en la música, un proyecto personal que le permitió comenzar una nueva etapa lejos del fútbol profesional.