André Schürrle fue pieza clave durante el Mundial de Brasil 2014 para que Alemania se alzara con el título. El delantero asistió a Mario Götze en la final y le permitió al combinado bávaro alcanzar su cuarta Copa del Mundo. Además, anotó en la semifinal ante el anfitrión, siendo una de las grandes figuras del torneo que reúne a las mejores 32 selecciones del planeta.
Sin embargo, a los 29 años decidió colgar los botines y enfocarse en otra pasión: el montañismo. Esta decisión llamó la atención del mundo del fútbol, ya que fue uno de los mejores delanteros de la última década. Durante su trayectoria, jugó en clubes como Chelsea y Bayern Leverkusen.
André Horst Schürrle y su paso por el fútbol
Schürrle comenzó su carrera profesional en el Mainz 05, donde su talento y proyección dentro del fútbol alemán no paso desapercibido. Su desempeño lo llevó al Bayer Leverkusen, club en el que se consolidó como una de las jóvenes promesas más importantes del país.
En 2013 dio el salto al Chelsea, donde se coronó campeón de la Premier League. Su momento más recordado llegó en el Mundial 2014: aunque no era titular, tuvo intervenciones claves, como goles decisivos en la semifinal ante Brasil y la asistencia a Mario Götze en la final frente a Argentina.
Luego de su etapa en Inglaterra, regresó a Alemania para jugar en el Wolfsburgo, pero las lesiones limitaron su continuidad. A los 29 años, decidió retirarse y cerrar su carrera profesional de manera anticipada.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol, Schürrle se enfocó en el montañismo y al método Wim Hof, que combina técnicas de respiración con ejercicios de resistencia para superar retos exigentes. Esta nueva etapa, alejada de las canchas, le permitió encontrar calma y equilibrio tras años de intensa actividad profesional.
