¿De qué jugador se trata? El campeón del mundo que ahora escala semidesnudo

André Schürrle fue pieza clave durante el Mundial de Brasil 2014 para que Alemania se alzara con el título. El delantero asistió a Mario Götze en la final y le permitió al combinado bávaro alcanzar su cuarta Copa del Mundo. Además, anotó en la semifinal ante el anfitrión, siendo una de las grandes figuras del torneo que reúne a las mejores 32 selecciones del planeta.