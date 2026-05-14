De quién se trata: el futbolista que se retiró y terminó trabajando en una juguetería

En 2010 regresó a Sudamérica para sumarse a Lanús, donde alcanzó el punto más alto de su carrera, convirtiéndose en una pieza clave del equipo campeón de la Copa Sudamericana bajo la conducción de los hermanos Barros Schelotto. Más adelante, cerró su etapa en Argentina con su paso por Racing, aunque el cierre de su carrera lo dio Cerro de Uruguay.

Su vida después del retiro

Tras su paso por Racing y atravesar etapas complicadas a nivel personal, Regueiro decidió alejarse del fútbol y volver a instalarse en Uruguay. Allí inició una nueva vida junto a su esposa, apostando por un emprendimiento propio con la apertura de una juguetería, lo que le permitió encontrar estabilidad y estar cerca de su familia al mismo tiempo.