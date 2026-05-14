De quién se trata: el futbolista que se retiró y terminó trabajando en una juguetería
Fue campeón de la Sudamericana con Lanús y tuvo un extenso paso por España, aunque los problemas personales lo alejaron del verde césped. Descubrí todos los detalles en la nota.
Tras retirarse del fútbol, Mario Regueiro dio un giro total en su vida y se alejó de las canchas para iniciar un emprendimiento familiar en en Uruguay. Durante su etapa como jugador profesional, el nacido en Montevideo tuvo una conexión fuerte e intensa con Lanús, donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana bajo la conducción de Guillermo Barrios Schelotto.
Sin embargo, antes de recalar en el club del sur de Buenos Aires, también acumuló una extensa trayectoria en el fútbol europeo y tuvo un paso por Racing, antes de finalizar su etapa en el Club Atlético Cerro producto de los problemas personales.
La historia de Mario Regueiro
Regueiro dio sus primeros pasos en Nacional de Montevideo, donde sus condiciones lo proyectaron hacia el fútbol europeo. Su primera experiencia en el exterior fue en el Racing de Santander, club en el que logró afirmarse como una de las piezas más importantes del equipo.
En 2005 fue transferido al Valencia, aunque una serie de lesiones afectaron su continuidad y lo llevaron a cambiar de destino en busca de mayor rodaje. Luego pasó por Real Murcia y posteriormente jugó en Grecia, con el objetivo de recuperar protagonismo y relanzar su carrera.
En 2010 regresó a Sudamérica para sumarse a Lanús, donde alcanzó el punto más alto de su carrera, convirtiéndose en una pieza clave del equipo campeón de la Copa Sudamericana bajo la conducción de los hermanos Barros Schelotto. Más adelante, cerró su etapa en Argentina con su paso por Racing, aunque el cierre de su carrera lo dio Cerro de Uruguay.
Su vida después del retiro
Tras su paso por Racing y atravesar etapas complicadas a nivel personal, Regueiro decidió alejarse del fútbol y volver a instalarse en Uruguay. Allí inició una nueva vida junto a su esposa, apostando por un emprendimiento propio con la apertura de una juguetería, lo que le permitió encontrar estabilidad y estar cerca de su familia al mismo tiempo.
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