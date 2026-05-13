Impacto en Honduras por una brutal lesión: sus compañeros terminaron llorando
El delantero brasileño Romário da Silva ufrió una gravísima lesión en el tobillo durante un partido entre Motagua y Olancho FC. Las imágenes generaron conmoción.
El fútbol hondureño quedó completamente conmocionado después de la estremecedora lesión que sufrió el brasileño Romário da Silva durante el encuentro entre Motagua y Olancho FC por las triangulares finales del Torneo Clausura 2026. La secuencia fue tan impactante que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó escenas de angustia tanto dentro como fuera del campo de juego.
La jugada ocurrió en el segundo tiempo, cuando el delantero del Motagua fue a disputar una pelota dividida con Marlon Ramírez. En plena acción, el pie izquierdo del atacante quedó atrapado en el césped y el movimiento posterior le provocó una gravísima lesión en el tobillo, que terminó completamente fuera de posición.
Apenas ocurrió el episodio, los futbolistas reaccionaron de inmediato al notar la gravedad de la situación. Algunos jugadores comenzaron a pedir asistencia médica desesperadamente, mientras otros directamente no pudieron contener las lágrimas. Las imágenes mostraron a varios compañeros tomándose la cabeza y alejándose de la escena por el fuerte impacto emocional que generó ver el estado del brasileño.
El partido pasó automáticamente a un segundo plano: Romário da Silva debió abandonar el campo de juego en camilla y fue trasladado rápidamente a un centro médico para realizarle estudios y comenzar con la atención correspondiente.
Según informaron distintos medios hondureños, el diagnóstico preliminar apunta a una luxofractura de peroné, una lesión sumamente delicada que demandará un largo tiempo de recuperación. Aunque todavía restan estudios definitivos para conocer el alcance exacto del daño, las primeras evaluaciones indican que el futbolista no podrá volver a jugar durante el resto del año.
La dramática escena ocurrió en el estadio Juan Ramón Brevé, en un duelo clave del Clausura hondureño. Sin embargo, el resultado deportivo perdió totalmente relevancia después del accidente sufrido por el delantero brasileño.
Con el correr de las horas, las imágenes comenzaron a recorrer distintos medios deportivos del mundo y muchos especialistas calificaron la lesión como una de las más impactantes de los últimos tiempos en el fútbol centroamericano. La crudeza de la acción generó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios enviaron mensajes de apoyo y fuerza para el atacante.
Además del dolor físico, la lesión representa un golpe muy duro desde lo emocional para el jugador, que atravesaba un buen momento deportivo en Motagua y se había convertido en una pieza importante dentro del equipo.
Mientras el club espera el parte médico definitivo, tanto compañeros como hinchas comenzaron a expresarle públicamente su respaldo. El objetivo inmediato será acompañarlo en el largo proceso de recuperación que tendrá por delante después de una escena que dejó helado al fútbol hondureño.
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