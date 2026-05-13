Impacto en Honduras por una brutal lesión: sus compañeros terminaron llorando

Según informaron distintos medios hondureños, el diagnóstico preliminar apunta a una luxofractura de peroné, una lesión sumamente delicada que demandará un largo tiempo de recuperación. Aunque todavía restan estudios definitivos para conocer el alcance exacto del daño, las primeras evaluaciones indican que el futbolista no podrá volver a jugar durante el resto del año.

La dramática escena ocurrió en el estadio Juan Ramón Brevé, en un duelo clave del Clausura hondureño. Sin embargo, el resultado deportivo perdió totalmente relevancia después del accidente sufrido por el delantero brasileño.

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Con el correr de las horas, las imágenes comenzaron a recorrer distintos medios deportivos del mundo y muchos especialistas calificaron la lesión como una de las más impactantes de los últimos tiempos en el fútbol centroamericano. La crudeza de la acción generó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios enviaron mensajes de apoyo y fuerza para el atacante.

Además del dolor físico, la lesión representa un golpe muy duro desde lo emocional para el jugador, que atravesaba un buen momento deportivo en Motagua y se había convertido en una pieza importante dentro del equipo.

Mientras el club espera el parte médico definitivo, tanto compañeros como hinchas comenzaron a expresarle públicamente su respaldo. El objetivo inmediato será acompañarlo en el largo proceso de recuperación que tendrá por delante después de una escena que dejó helado al fútbol hondureño.