De qué murió Alan Jones, el expiloto que marcó una época en la Fórmula 1
Aunque su familia informó que atravesaba una "breve enfermedad", medios de su país señalaron que había recibido un duro diagnóstico.
La muerte de Alan Jones, una de las figuras históricas del automovilismo australiano y campeón mundial de Fórmula 1 en 1980, generó repercusión en el ambiente deportivo. El expiloto falleció a los 80 años y, según informaron distintos medios de Australia, la causa fue un cáncer terminal que le habían diagnosticado apenas unas semanas antes.
La familia, sin embargo, eligió mantener la privacidad sobre los detalles de su estado de salud. En el comunicado difundido por su esposa, Amanda Butler-Davis, se limitaron a señalar que Jones murió después de atravesar una "breve enfermedad".
¿Cómo fueron los últimos años de Alan Jones?
Durante su etapa en la F1, Jones construyó una reputación de piloto fuerte y resistente. A diferencia de otros competidores de su generación, no sufrió accidentes con lesiones graves que condicionaran su trayectoria deportiva.
También era reconocido por su personalidad frontal y su particular sentido del humor. En algunas entrevistas contó que solía inventar historias sobre supuestos accidentes para divertirse durante eventos sociales. Una de sus bromas más recordadas era: "Hubo una vez en que mi brazo izquierdo fue arrancado por completo, pero es increíble lo que la microcirugía puede hacer hoy en día".
Tras alejarse definitivamente de las pistas en 2002, cuando tenía 55 años, siguió ligado al automovilismo. Trabajó durante años como comentarista de televisión y comisario de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Su nombre quedó asociado a una época emblemática de la Fórmula 1 y también a su histórica rivalidad con el argentino Carlos Reutemann.
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