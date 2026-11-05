De qué murió Alan Jones, el expiloto que marcó una época en la Fórmula 1

También era reconocido por su personalidad frontal y su particular sentido del humor. En algunas entrevistas contó que solía inventar historias sobre supuestos accidentes para divertirse durante eventos sociales. Una de sus bromas más recordadas era: "Hubo una vez en que mi brazo izquierdo fue arrancado por completo, pero es increíble lo que la microcirugía puede hacer hoy en día".