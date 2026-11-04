Alpine adelantó que Pierre Gasly no estará en la primera práctica del Gran Premio de Brasil

La medida responde de manera directa al reglamento deportivo que exige a los equipos ceder el asiento a pilotos novatos en dos prácticas libres por temporada. Eso mismo sucedió en el Gran Premio de México, donde Franco le cedió su lugar a Minì. Mientras el francés observará la tanda desde boxes antes de reincorporarse a la actividad oficial en la segunda sesión, Franco Colapinto mantendrá su lugar habitual en el garaje y saldrá a girar desde el primer minuto del viernes para continuar con la preparación del chasis en el trazado paulista.