Alpine adelantó que Pierre Gasly no estará en la primera práctica del Gran Premio de Brasil
El equipo francés anunció que el piloto cederá su lugar al joven italiano Gabriele Minì durante la sesión inicial en el trazado de Interlagos.
De cara al Gran Premio de Brasil en el trazado de Interlagos, la escudería Alpine confirmó un cambio en su cronograma de pista para el arranque del fin de semana de carrera. El piloto francés Pierre Gasly no estará al frente de su monoplaza durante la primera sesión de entrenamientos libres, cediendo su lugar al joven italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de la estructura de Enstone.
La medida responde de manera directa al reglamento deportivo que exige a los equipos ceder el asiento a pilotos novatos en dos prácticas libres por temporada. Eso mismo sucedió en el Gran Premio de México, donde Franco le cedió su lugar a Minì. Mientras el francés observará la tanda desde boxes antes de reincorporarse a la actividad oficial en la segunda sesión, Franco Colapinto mantendrá su lugar habitual en el garaje y saldrá a girar desde el primer minuto del viernes para continuar con la preparación del chasis en el trazado paulista.
El objetivo del recambio y el desarrollo de novatos
La cesión del vehículo durante el entrenamiento inicial forma parte de las exigencias que impone la categoría para promover el rodaje de nuevos talentos en la antesala del profesionalismo. Para el equipo, sumar a Minì en un circuito sumamente exigente como el de San Pablo resulta clave a la hora de evaluar la respuesta de los ingenieros y recolectar datos sobre la telemetría del auto en condiciones reales de pista.
El equipo llega a esta instancia del campeonato con la intención de maximizar el rendimiento del monoplaza y ajustar el balance aerodinámico tras la seguidilla de competencias disputadas en el continente americano. La presencia del joven corredor italiano en la primera práctica le permitirá a la escudería comparar distintas configuraciones antes del retorno de Gasly a la actividad principal.
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