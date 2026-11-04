Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo

El encuentro terminó de la mejor manera: Colapinto se subió a la Renoleta y la manejó, ante la mirada de los tres viajeros. Las imágenes circularon rápidamente en X y se sumaron a las muestras de cariño que el piloto recibe cada vez que la categoría llega a Sudamérica. La presencia de un argentino en la Fórmula 1 volvió a despertar el fanatismo por el automovilismo en el país, y el Gran Premio de Brasil es una de las citas más cercanas para los hinchas que quieren verlo en pista.