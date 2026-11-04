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Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo

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Tres amigos restauraron un Renault 6 con los colores de Alpine, viajaron a San Pablo y Franco Colapinto se subió al auto antes del Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo

Franco Colapinto les cumplió el sueño a tres hinchas argentinos que cruzaron la frontera en un Renault 6 decorado con los colores de Alpine. El piloto se encontró con ellos en San Pablo, en la previa del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, y no dejó pasar la oportunidad de manejar la “Renoleta”. El video del momento se viralizó en las redes sociales.

Los protagonistas son Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, un grupo de amigos que decidió restaurar el clásico Renault 6 y ponerlo a tono con el equipo de Colapinto. Con el auto listo, emprendieron el viaje con un objetivo claro: vivir de cerca el Gran Premio de Brasil. El trayecto les llevó cuatro días. Al llegar a destino, y a 48 horas de los primeros entrenamientos libres, lograron cruzarse con el piloto al que habían ido a buscar.

Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo

El encuentro terminó de la mejor manera: Colapinto se subió a la Renoleta y la manejó, ante la mirada de los tres viajeros. Las imágenes circularon rápidamente en X y se sumaron a las muestras de cariño que el piloto recibe cada vez que la categoría llega a Sudamérica. La presencia de un argentino en la Fórmula 1 volvió a despertar el fanatismo por el automovilismo en el país, y el Gran Premio de Brasil es una de las citas más cercanas para los hinchas que quieren verlo en pista.

IMPORTANTE: Colapinto y Gasly, a lo Boca: el cambio de look de Alpine para el Gran Premio de Brasil

Cuándo es el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

La actividad en el Autódromo de Interlagos comenzará con los entrenamientos libres y la carrera principal se correrá el domingo 8 de noviembre. Sin lugar a dudas que se trata de una gran oportunidad para Franco Colapinto que busca seguir ganando experiencia y mejorando su nivel en todas las pistas.

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