Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo
Tres amigos restauraron un Renault 6 con los colores de Alpine, viajaron a San Pablo y Franco Colapinto se subió al auto antes del Gran Premio de Brasil.
Franco Colapinto les cumplió el sueño a tres hinchas argentinos que cruzaron la frontera en un Renault 6 decorado con los colores de Alpine. El piloto se encontró con ellos en San Pablo, en la previa del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, y no dejó pasar la oportunidad de manejar la “Renoleta”. El video del momento se viralizó en las redes sociales.
Los protagonistas son Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, un grupo de amigos que decidió restaurar el clásico Renault 6 y ponerlo a tono con el equipo de Colapinto. Con el auto listo, emprendieron el viaje con un objetivo claro: vivir de cerca el Gran Premio de Brasil. El trayecto les llevó cuatro días. Al llegar a destino, y a 48 horas de los primeros entrenamientos libres, lograron cruzarse con el piloto al que habían ido a buscar.
Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo
El encuentro terminó de la mejor manera: Colapinto se subió a la Renoleta y la manejó, ante la mirada de los tres viajeros. Las imágenes circularon rápidamente en X y se sumaron a las muestras de cariño que el piloto recibe cada vez que la categoría llega a Sudamérica. La presencia de un argentino en la Fórmula 1 volvió a despertar el fanatismo por el automovilismo en el país, y el Gran Premio de Brasil es una de las citas más cercanas para los hinchas que quieren verlo en pista.
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Cuándo es el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
La actividad en el Autódromo de Interlagos comenzará con los entrenamientos libres y la carrera principal se correrá el domingo 8 de noviembre. Sin lugar a dudas que se trata de una gran oportunidad para Franco Colapinto que busca seguir ganando experiencia y mejorando su nivel en todas las pistas.
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