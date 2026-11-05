Murió Alan Jones, piloto de Fórmula 1 recordado por su rivalidad con Carlos Reutemann

La rivalidad de Alan Jones con Carlos Reutemann

En Argentina, Jones es recordado por la rivalidad que mantuvo con su compañero de equipo Carlos Reutemann durante la temporada de 1981. El punto máximo de tensión ocurrió en el Gran Premio de Brasil de ese año, cuando Reutemann desobedeció los carteles de boxes que le ordenaban cederle el paso al australiano, tras lo que la relación de la dupla se rompió para siempre.