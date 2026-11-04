Colapinto y Gasly, a lo Boca: el cambio de look de Alpine para el Gran Premio de Brasil
Los pilotos dejarán atrás el tradicional rosa del equipo y lucirán los colores de Mercado Libre, con detalles argentinos y una referencia al Xeneize.
Franco Colapinto tendrá una imagen renovada en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Alpine presentó un diseño especial para sus pilotos en la carrera que se disputará este fin de semana en Interlagos, con una combinación de colores que rompe con la estética habitual de la escudería.
En colaboración con Mercado Libre, uno de sus principales patrocinadores, el equipo francés decidió reemplazar el tradicional rosa por una propuesta en la que predominan el azul, el amarillo y el blanco.
La modificación estará presente tanto en la indumentaria de Colapinto y Pierre Gasly como en distintos elementos vinculados al monoplaza. De esta manera, ambos corredores tendrán una apariencia diferente para una de las fechas más esperadas del calendario.
El guiño de Colapinto a Boca en su nuevo diseño
Uno de los detalles que más llamó la atención entre los fanáticos argentinos está relacionado con la estética elegida para Colapinto. El piloto tendrá referencias a los colores de Boca, con el azul y el amarillo como protagonistas y el número 43, que lo identifica en la Fórmula 1.
Además, su indumentaria incorporará elementos vinculados con la Argentina, como en el casco, entre ellos detalles de la bandera nacional y el Sol de Mayo en la parte posterior. La propuesta combina así la identidad del corredor bonaerense con los colores característicos de Mercado Libre, que tendrán una presencia destacada durante todo el fin de semana.
Alpine continúa con sus diseños especiales en la gira americana
El cambio de imagen para el GP de Brasil forma parte de una serie de intervenciones visuales que Alpine presentó durante su recorrido por América. La escudería ya había utilizado decoraciones especiales en las competencias de Estados Unidos y México, y ahora volverá a apostar por una estética diferente en San Pablo.
Para Colapinto, la carrera en Interlagos tendrá un atractivo adicional: además de buscar un buen resultado deportivo, podrá lucir un diseño que reúne referencias argentinas, un guiño a Boca y los colores de uno de sus principales patrocinadores.
Cuándo corre Colapinto y a qué hora en Brasil
Viernes 6 de noviembre
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Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30.
Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00.
Sábado 7 de noviembre
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Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.
Clasificación: 15.00 a 16.00.
Domingo 8 de noviembre
- Carrera: 14.00.
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