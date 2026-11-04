Colapinto y Gasly, a lo Boca: el cambio de look de Alpine para el Gran Premio de Brasil

Alpine continúa con sus diseños especiales en la gira americana

El cambio de imagen para el GP de Brasil forma parte de una serie de intervenciones visuales que Alpine presentó durante su recorrido por América. La escudería ya había utilizado decoraciones especiales en las competencias de Estados Unidos y México, y ahora volverá a apostar por una estética diferente en San Pablo.

Para Colapinto, la carrera en Interlagos tendrá un atractivo adicional: además de buscar un buen resultado deportivo, podrá lucir un diseño que reúne referencias argentinas, un guiño a Boca y los colores de uno de sus principales patrocinadores.

Cuándo corre Colapinto y a qué hora en Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30.

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00.

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.

Clasificación: 15.00 a 16.00.

Domingo 8 de noviembre