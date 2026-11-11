Irán declaró "terroristas" a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina
El gobierno de Irán aplicó el "principio de reciprocidad" en respuesta a la decisión de la administración de Javier Milei.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró formalmente este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas". La medida fue adoptada bajo el "principio de reciprocidad", luego de que el gobierno de Javier Milei tomara una decisión idéntica contra las fuerzas militares de la república islámica .
El origen de la tensión bilateral
La escalada diplomática se profundizó en marzo, en pleno conflicto armado en Oriente Medio, cuando el gobierno argentino designó a los Guardianes de la Revolución —el ejército ideológico iraní— como organización terrorista. Esta medida permitió a la Argentina aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra Teherán. Previamente, en enero, Buenos Aires ya había emitido esta misma calificación contra la Fuerza Quds, un brazo operativo de dicha organización militar.
La postura argentina se fundamenta en la histórica acusación contra los Guardianes de la Revolución por su financiamiento y apoyo al movimiento chiita libanés Hezbolá, señalado como responsable de los dos atentados perpetrados en Buenos Aires: el ataque a la embajada de Israel en 1992 (que dejó 29 muertos) y la voladura del centro comunitario judío AMIA en 1994 (con un saldo de 85 víctimas fatales y cientos de heridos).
El amparo legal iraní y el contexto geopolítico
La Cancillería iraní calificó las determinaciones de Milei como una "medida hostil". Para avanzar con esta respuesta, Teherán se amparó en una ley nacional aprobada en 2019 que habilita al país a tomar represalias directas contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como grupos terroristas. A través de un duro comunicado, el régimen advirtió que "el Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", aunque no brindó especificaciones sobre futuras medidas.
El deterioro de las relaciones se enmarca en el alineamiento estratégico de Javier Milei con Estados Unidos e Israel desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. En el marco de esta política exterior, el mandatario argentino respaldó el ataque conjunto de esos dos países contra Irán a finales de febrero —hecho que desencadenó la guerra en Oriente Medio— y, en el mes de abril, procedió con la expulsión del máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
La declaración de Irán contra el estamento militar argentino no es un caso aislado. A principios de noviembre, el régimen islámico aplicó el mismo principio de reciprocidad contra el Reino Unido, designando como grupos terroristas y hostiles al servicio de inteligencia exterior británico (MI6), a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real.
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