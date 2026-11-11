Irán declaró "terroristas" a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

El deterioro de las relaciones se enmarca en el alineamiento estratégico de Javier Milei con Estados Unidos e Israel desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. En el marco de esta política exterior, el mandatario argentino respaldó el ataque conjunto de esos dos países contra Irán a finales de febrero —hecho que desencadenó la guerra en Oriente Medio— y, en el mes de abril, procedió con la expulsión del máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.