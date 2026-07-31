Murió Franco Baresi, el histórico capitán del Milan y leyenda del fútbol italiano

El doloroso adiós y el merecido retiro de su camiseta

La salud del ídolo se había deteriorado de forma drástica luego de que, en un chequeo médico de rutina, le detectaran un nódulo pulmonar. A pesar de haber sido intervenido quirúrgicamente, no logró recomponerse. Su última aparición pública había sido sumamente emotiva, cuando portó la antorcha en el mítico estadio San Siro durante la inauguración del evento Milan Cortina.

Tras confirmarse el fatal desenlace, la institución despidió a su máximo referente con un mensaje desgarrador, expresando que la historia de la entidad "está en lágrimas". Como muestra de respeto y profunda gratitud, el club rojinegro ratificó que su histórica camiseta con el número 6 ha sido retirada y será para siempre una parte fundamental del ADN rossonero.