Murió Franco Baresi, el histórico capitán del Milan y leyenda del fútbol italiano
El fútbol mundial llora la dolorosa pérdida de Franco Baresi. El legendario defensor del Milan falleció tras luchar contra una larga y dura enfermedad.
Este viernes se confirmó una noticia que conmueve al deporte a nivel global. Franco Baresi, histórico capitán del Milan y referente absoluto de la selección italiana, murió a los 66 años. El emblemático exjugador se encontraba batallando contra una dura enfermedad pulmonar desde agosto de 2025.
El imborrable legado de Franco Baresi en el Milan y en Italia
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Nacido en las cercanías de Brescia, el mítico defensor comenzó en las divisiones juveniles rossoneras en la década del setenta y rápidamente demostró su enorme jerarquía. A lo largo de su trayectoria profesional, dejó en evidencia una absoluta fidelidad a sus colores, ya que jamás vistió otra camiseta a nivel de clubes.
Desde su temprano debut en la Serie A a los 17 años, Baresi acumuló estadísticas y logros formidables que lo posicionaron indiscutiblemente como uno de los mejores defensores de la historia mundial:
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Disputó más de 500 partidos oficiales con su club hasta su retiro definitivo en 1997.
Conquistó múltiples trofeos locales, destacándose seis Scudettos y cuatro Supercopas de Italia.
A nivel internacional, levantó tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y tres Supercopas de Europa.
Con la camiseta de la selección nacional de Italia, su recorrido fue igual de brillante. Participó en 82 encuentros y disputó tres Copas del Mundo, alcanzando en todas ellas al menos la instancia de semifinales. Logró coronarse campeón del mundo en España 1982, obtuvo el tercer puesto como local en Italia 1990 y fue subcampeón en Estados Unidos 1994.
El doloroso adiós y el merecido retiro de su camiseta
La salud del ídolo se había deteriorado de forma drástica luego de que, en un chequeo médico de rutina, le detectaran un nódulo pulmonar. A pesar de haber sido intervenido quirúrgicamente, no logró recomponerse. Su última aparición pública había sido sumamente emotiva, cuando portó la antorcha en el mítico estadio San Siro durante la inauguración del evento Milan Cortina.
Tras confirmarse el fatal desenlace, la institución despidió a su máximo referente con un mensaje desgarrador, expresando que la historia de la entidad "está en lágrimas". Como muestra de respeto y profunda gratitud, el club rojinegro ratificó que su histórica camiseta con el número 6 ha sido retirada y será para siempre una parte fundamental del ADN rossonero.
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