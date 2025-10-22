De quién se trata: el exjugador que se volvió presidente de su país
Ganó el Balón de Oro y fue uno de los mejores delanteros de la década del 90, pero colgó los botines para ayudar a su nación. Los detalles en la nota.
George Weah fue una de las grandes que trascendieron los límites del fútbol. Su talento lo llevó a brillar en los clubes más prestigiosos de Europa durante la década del 90. Con el Milan y el PSG como escenarios de sus hazañas, el delantero liberiano conquistó títulos y cientos de fanáticos.
Su época de esplendor llegó de la mano del Balón de Oro, un logro histórico que lo convirtió en el primer africano en alcanzar esa distinción. Tras su retiro, cambió los estadios por la política y transformó en presidente de Liberia en 2018.
George Weah y su paso por el fútbol
Weah inició su camino futbolístico en Liberia, aunque su talento llamó rápidamente la atención de ojeadores europeos. Su primer gran paso fue a Francia, donde brilló en el Mónaco al mostrar destellos de su gran capacidad goleadora. Luego consolidó su nombre en el Paris Saint-Germain, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de la liga francesa.
Su recorrido continuó en Italia, cuando fichó por el Milan. En San Siro, Weah no solo se destacó individualmente, sino que también ayudó al equipo a conquistar la Serie A y la Supercopa de Italia, dejando una huella imborrable en el club.
Su velocidad, técnica y olfato goleador lo transformaron en uno de los mejores delanteros del mundo. La cúspide de su carrera llegó en 1995, cuando se convirtió en el primer africano en recibir el Balón de Oro, consolidando su lugar en la historia del fútbol.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 2003, Weah enfocó su energía en la política y proyectos sociales en Liberia. Su liderazgo y popularidad lo llevaron a la presidencia en 2018, donde enfrentó desafíos económicos y críticas por corrupción. Si bien en 2023 buscó la reelección, fue derrotado por Joseph Boakai.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario