Matías Abaldo pidió disculpas a los hinchas de Independiente tras polémicas imágenes con drogas y alcohol
El delantero lanzó un descargo en sus redes sociales y aseguró no tener nada que ver con las fotos tomadas en su departamento. ¿Qué dijo?
Matías Abaldo quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas, desatando una gran controversia que lo obligó a pedirle disculpas a los hinchas de Independiente, club donde juega actualmente. Lo cierto es que un cantante uruguayo -amigo suyo- difundió imágenes tomadas en su departamento, donde se veía una mesa con marihuana, bebidas alcohólicas y dólares. La rápida viralización del contenido provocó una ola de críticas y un fuerte malestar entre los hinchas del Rojo.
Por ello, el futbolista hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, pidiendo perdón a los simpatizantes de la institución de Avellaneda: "Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", comenzó indicando a través de una historia de Instagram.
Y sumó: "Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional. Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera".
La explicación de "El Menor", el cantante uruguayo amigo de Abaldo
La polémica tuvo lugar gracias al cantante uruguayo Agustín Rodríguez, alias "El Menor", quien fue el encargado de publicar las fotografías que mostraban marihuana, dólares y alcohol sobre una mesa en lo que, según él, era el departamento de Matías Abaldo.
Sin embargo, el artista de Canelones salió rápidamente a defender al futbolista de Independiente y a aclarar la situación. En su cuenta de Instagram, el joven aseguró que las polémicas fotos formaban parte de la grabación de un videoclip musical y que Abaldo solo le había prestado "el balcón para unas tomas".
"No consumió nada de lo que había en el video ni en mi publicación. No especulen de más ni juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros", escribió el cantante, intentando desvincular al delantero de las sustancias y el dinero que aparecían en las imágenes virales.
