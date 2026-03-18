¿De quién se trata? El futbolista que pasó de jugar en River a atender una ferretería

Para la temporada 2015, firmó con el Club Atlético Atlanta para disputar la Primera B Metropolitana, aunque a fines de ese año, tras varias negociaciones para renovar con Atlanta, decidió no continuar y se incorporó a Platense, club en que colgó los botines 18 meses más tarde.

Su vida después del retiro

Talamonti hoy El santafesino, en la actualidad, es dueño de una ferretería.

Al colgar los botines, Talamonti regresó a su ciudad natal y puso en marcha una ferretería, buscando recuperar la calma y disfrutar del tiempo con su familia y amigos, cosas que el ritmo del fútbol profesional le había impedido vivir durante su carrera.