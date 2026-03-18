¿De quién se trata? El futbolista que pasó de jugar en River a atender una ferretería
Debutó en Central y su rendimiento lo llevó a uno de los clubes más importantes de Italia. Luego de su retiro, volvió a la calidez de su pueblo. Conocé su historia.
Leonardo Talamonti irrumpió en la Primera División de Rosario Central, mostrando desde temprana edad su talento y solidez en la defensa. Con el tiempo, su rendimiento en el verde césped le permitió llegar a River y dar el salto a Europa, más precisamente al competitivo calcio italiano.
Luego de vestir la camiseta de la Lazio y Atalanta, decidió dejar atrás el fútbol profesional y eligió un camino inesperado: en su ciudad natal abrió una ferretería, con el objetivo de estar cerca de sus raíces y seres queridos luego de mucho tiempo afuera. Este giro drástico se dio en 2017, tras un breve paso por el ascenso argentino con Platense.
Leonardo "Oveja" Talamonti y su paso por el fútbol
Talamonti, nacido en Santa Fe, comenzó su formación como defensor en las divisiones juveniles de Rosario Central, donde se destacó por su firmeza en la última línea. Su rendimiento le permitió dar el salto a Europa, incorporándose a la Lazio de Italia, antes de regresar a Argentina para sumarse a uno de los clubes más importantes del país.
En River Plate, entre 2005 y 2006, compartió plantel con figuras de primer nivel, lo que le permitió crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Durante su paso por el "Millonario", disputó 32 partidos y marcó dos goles.
Posteriormente, volvió a Italia para jugar en el Atalanta hasta 2011, antes de regresar definitivamente al fútbol argentino. En julio de 2013 se sumó al Club Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, recientemente ascendido a la B Nacional.
Para la temporada 2015, firmó con el Club Atlético Atlanta para disputar la Primera B Metropolitana, aunque a fines de ese año, tras varias negociaciones para renovar con Atlanta, decidió no continuar y se incorporó a Platense, club en que colgó los botines 18 meses más tarde.
Su vida después del retiro
Al colgar los botines, Talamonti regresó a su ciudad natal y puso en marcha una ferretería, buscando recuperar la calma y disfrutar del tiempo con su familia y amigos, cosas que el ritmo del fútbol profesional le había impedido vivir durante su carrera.
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