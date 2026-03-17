Pasó por River, Boca y su retiro forzoso lo dejó en una profunda depresión
Dueño de una calidad única en el fútbol argentino e ídolo en Newell´s, se reinventó del otro lado de la línea de cal, como director técnico. Conocé su historia.
Fernando Gamboa fue uno de los grandes defensores que emergieron en el fútbol argentino, siendo símbolo y bandera en de la Selección Argentina. Su talento y temperamento dentro del campo de juego lo convirtió en un referente de Newell’s Old Boys, club con quien se consagró campeón del torneo local y llegó a la final de la Copa Libertadores.
Tras su éxito en la "Leprea", el santafesino jugó en River y luego cruzó de vereda para defender los colores de Boca, algo poco habitual durante aquellos años. Tras probar suerte en Europa y cerrar su etapa como jugador en Colo Colo, enfrentó una dura depresión de la cual logró salir gracias al apoyo de su familia y amigos.
Fernando Gamboa y su paso por el fútbol
Gamboa comenzó su carrera en Santa Fe, aunque su talento en la última línea del equipo no pasó desapercibido y fue la "Lepra" quien lo acobijo en sus juveniles.
En Newell´s se consolidó como uno de los zagueros más importantes del país, logrando un título local y llegando a la final de la Copa Libertadores de 1992, donde fueron derrotados por São Paulo en penales.
Su buen nivel le permitió dar el salto a River Plate y, más adelante, cambio de verde y recaló en Boca, compartiendo equipo con Diego Maradona.
Tras esa experiencia en el fútbol argentino, probó suerte en Europa con el Real Oviedo de España, antes de regresar a Newell’s. En los últimos años de su carrera jugó en Chacarita Juniors y cerró su etapa profesional en Colo-Colo de Chile.
Durante los ’90, formó parte de distintos ciclos de la Selección Argentina, aunque sin consolidarse de manera permanente en el equipo nacional.
Su vida después del retiro
Tras retirarse como jugador, Gamboa comenzó su carrera como técnico, pasando por Newell’s, Chacarita y Colón. Durante ese período atravesó una etapa difícil de depresión, de la cual logró recuperarse gracias al acompañamiento de su familia y a un tratamiento profesional.
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