Pasó por River, Boca y su retiro forzoso lo dejó en una profunda depresión

Tras esa experiencia en el fútbol argentino, probó suerte en Europa con el Real Oviedo de España, antes de regresar a Newell’s. En los últimos años de su carrera jugó en Chacarita Juniors y cerró su etapa profesional en Colo-Colo de Chile.

Durante los ’90, formó parte de distintos ciclos de la Selección Argentina, aunque sin consolidarse de manera permanente en el equipo nacional.

Su vida después del retiro

Tras retirarse como jugador, Gamboa comenzó su carrera como técnico, pasando por Newell’s, Chacarita y Colón. Durante ese período atravesó una etapa difícil de depresión, de la cual logró recuperarse gracias al acompañamiento de su familia y a un tratamiento profesional.