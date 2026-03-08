¿De quién se trata? El jugador que fue campeón con Talleres y se retiró
Su talento le permitió recorrer Europa, aunque su corazón siempre estuvo en Córdoba. Luego del retiro, se dedicó por completo a la carpintería. Los detalles en la nota.
Talleres fue una pieza clave en la carrera de Marcelo Sarmiento, quien ingresó en la historia del club al salir campeón de la Copa Conmebol de 1999. Su gran rendimiento en el equipo le permitió dar el salto a Europa y mostrar todo su repertorio en las mejores ligas del mundo.
En Inglaterra jugó en la Premier League, y tras su experiencia internacional regresó a la Argentina con un objetivo claro: abrir su propia carpintería, oficio que heredó de su padre y que hoy le permite tener un estilo de vida sereno cerca de sus familiares.
Marcelo Sarmiento y su paso por el fútbol
Sarmiento comenzó su trayectoria en Talleres de Córdoba, siendo pieza esencial en la obtención de la Copa Conmebol 1999. Tras consolidarse en el fútbol argentino, pasó por clubes como Olimpo y Argentinos Juniors, donde su talento dentro del verde césped le permitió dar el salto al viejo continente.
A los 22 años, emigró a Europa, más precisamente al Litex Lovech de Bulgaria, aunque más adelante, en 2006, llegó al Southampton de Inglaterra. Este paso en su carrera le permitió ganar experiencia y rodaje en una de las ligas más competitivas del mundo.
Luego, su carrera europea continuó en Grecia, donde defendió a Larissa y Atromitos, antes de volver a Argentina para cerrar su etapa profesional en Unión de Santa Fe en 2013, tras sufrir una dura lesión que lo marginó del campo de juego por varios meses.
Su vida después del retiro
Desde joven, Sarmiento vivió entre dos mundos: el fútbol y la carpintería. Cuando las lesiones lo obligaron a dejar la cancha, decidió volcarse por completo al oficio que heredó de su padre, encontrando estabilidad, satisfacción y la oportunidad de compartir más tiempo con su familia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario