El futbolista que pasó de Vélez a jugar en México y Europa: increíblemente se retiró muy joven

Pero cuando menos lo esperaba, los problemas físicos comenzaron a hacerse presente y fueron una constante en esa etapa, lo que lo obligó a retirarse a los 32 años.

Su vida después del retiro

Después de colgar los botines, Razzotti continuó vinculado al fútbol dedicándose a la formación de juveniles, transmitiendo todo lo aprendido durante su carrera. Además, juega en el equipo senior de Vélez, manteniéndose activo en la cancha y cerca del club que le abrió las puertas de la máxima categoría.