El futbolista que pasó de Vélez a jugar en México y Europa: increíblemente se retiró muy joven
Fue campeón con el "Fortín" y vivió un duro momento en Independiente. No obstante, se retiró a los 32 años con el objetivo de seguir ligado al deporte. De quién se trata.
El fútbol argentino fue históricamente semillero de jugadores que dejaron su marca tanto en el plano local como en el exterior. Dentro de esa camada aparece Franco Razzotti, un mediocampista que tuvo protagonismo en uno de los ciclos más exitosos de Vélez.
Si bien tuvo un gran paso por Europa, las lesiones terminaron acelerando una decisión inesperada: retirarse a los 32 años, cuando todavía parecía tener recorrido por delante. Sin embargo, luego de colgar los botines, el exjugador de Independiente siguió ligado al mundo del fútbol.
Franco Razzotti y su paso por el fútbol
Razzotti dio sus primeros pasos en la Primera División con Vélez, donde al comienzo alternó entre el banco y la titularidad. Su consolidación llegó en 2009, cuando Ricardo Gareca le dio continuidad y el mediocampista respondió con actuaciones sólidas que lo afirmaron en el equipo.
En Liniers integró el plantel que conquistó el Torneo Clausura y también fue parte de la campaña que llevó al club hasta las semifinales de la Copa Libertadores 2011, serie en la que quedaron afuera frente a Peñarol.
Más adelante, en 2013, pasó a Independiente, que atravesaba su etapa en la Primera B Nacional. Su estadía fue corta y continuó su carrera en el exterior, con experiencias en México y Europa.
Pero cuando menos lo esperaba, los problemas físicos comenzaron a hacerse presente y fueron una constante en esa etapa, lo que lo obligó a retirarse a los 32 años.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, Razzotti continuó vinculado al fútbol dedicándose a la formación de juveniles, transmitiendo todo lo aprendido durante su carrera. Además, juega en el equipo senior de Vélez, manteniéndose activo en la cancha y cerca del club que le abrió las puertas de la máxima categoría.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario