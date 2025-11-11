De quién se trata: el jugador que se lastimó con un bisturí para fingir una lesión
Este episodio, que le costó la carrera, ocurrió durante las Eliminatorias para el Mundial de Italia 1990. Conocé todos los detalles en la nota.
El Mundial de Italia 1990 marcó un antes y después en la historia del fútbol. Más allá del campeón, el torneo quedó en la memoria de los futboleros por sus curiosidades y emblemáticos partidos. Por estos motivos, fue una edición cargada de emoción y polémicas que siguen vigentes en la actualidad.
Entre esos episodios aparece uno de los casos más insólitos del fútbol sudamericano: el protagonizado por Roberto Rojas, arquero chileno que intentó fingir una agresión para beneficiar a su selección. Sin embargo, aquella decisión le cambió su carrera para siempre.
Roberto Rojas y la "lesión" que lo retiró de por vida
Rojas pasó a la historia del fútbol no por sus atajadas, sino por una de las trampas más recordadas del deporte. Durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990, el arquero chileno protagonizó un escándalo en el legendario Maracaná que conmocionó al mundo.
En medio del partido ante Brasil, fingió haber sido herido por una bengala lanzada desde la tribuna, con la intención de suspender el encuentro y favorecer a su selección. Lo que parecía un acto aberrante terminó siendo un montaje planeado: Rojas se había cortado él mismo con una hoja escondida en su guante.
La farsa fue descubierta gracias a las imágenes televisivas y las sanciones fueron ejemplares. Chile quedó fuera del Mundial y Rojas fue sancionado de por vida, quedando marcado para siempre como protagonista de uno de los actos más insólitos e inentendibles en la historia del fútbol.
Tras el escándalo, el "Cóndor" Rojas quedó marginado del fútbol profesional y se alejó por completo de las canchas. Años más tarde, ya con la sanción levantada, retomó su vínculo con el deporte desde otro rol, trabajando como entrenador de arqueros en clubes de Brasil.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario