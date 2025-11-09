Fue campeón en el fútbol uruguayo, pasó por River y luego se retiró
Leyenda del fútbol sudamericano, este exjugador se alzó con la Copa Libertadores y Copa América. ¿De quién se trata?
Alfonso Domínguez es uno de los pocos jugadores que marcó un antes y después en el fútbol sudamericano. Con su garra característica y personalidad, se convirtió en un emblema de Peñarol y dejó una huella en River Plate, donde también levantó diferentes títulos.
Defensor aguerrido y líder nato, fue parte de la generación uruguaya que devolvió la gloria al país con la conquista de la Copa América de 1987. Hoy, lejos del verde césped, el exjugador se radicó en su ciudad natal, Durazno, con el objetivo de llevar un estilo de vida tranquilo.
Alfonso "La Gaucha" Domínguez y su paso por el fútbol
La historia de Domínguez en el fútbol comenzó en Peñarol. Desde sus primeros partidos en el "Manya" dejó en claro que era un defensor distinto: firme, temperamental y con una enorme capacidad para ordenar al equipo desde el fondo.
Su rendimiento lo convirtió en una pieza clave del conjunto aurinegro, con el que conquistó los campeonatos uruguayos de 1985 y 1986. El punto más alto llegó un año después, cuando fue parte del plantel que levantó la Copa Libertadores de 1987, uno de los títulos más recordados por la hinchada de Peñarol.
Ese mismo año, su nivel lo llevó a ser convocado a la Selección uruguaya. Con la “Celeste”, Domínguez vivió otro capítulo glorioso al formar parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América 1987, reafirmándose como uno de los mejores defensores del continente en aquel momento.
A comienzos de los noventa decidió probar suerte fuera del país y cruzó a la Argentina para sumarse a River. Aunque su etapa en Núñez fue breve, logró un campeonato local y se ganó el respeto de los hinchas por su entrega y profesionalismo. Más adelante regresó a Uruguay, donde vistió la camiseta de Nacional y cerró su recorrido en Huracán Buceo.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, "La Gaucha" decidió dar un giro radical en su vida y volvió a Durazno, su pueblo natal. Allí disfruta de la tranquilidad y trabaja en el área deportiva del municipio, manteniendo un lazo fuerte por el deporte.
