Fue campeón en el fútbol uruguayo, pasó por River y luego se retiró

A comienzos de los noventa decidió probar suerte fuera del país y cruzó a la Argentina para sumarse a River. Aunque su etapa en Núñez fue breve, logró un campeonato local y se ganó el respeto de los hinchas por su entrega y profesionalismo. Más adelante regresó a Uruguay, donde vistió la camiseta de Nacional y cerró su recorrido en Huracán Buceo.

Su vida después del retiro

Tras su retiro, "La Gaucha" decidió dar un giro radical en su vida y volvió a Durazno, su pueblo natal. Allí disfruta de la tranquilidad y trabaja en el área deportiva del municipio, manteniendo un lazo fuerte por el deporte.