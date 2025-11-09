Ramón Díaz generó repudio con una frase machista: "El fútbol es para hombres, no para chicas"

El clima en Inter de Porto Alegre ya era tenso por los resultados deportivos, pero Ramón lo agravó con un comentario fuera de lugar. Tras el empate 2-2 ante Bahía por la fecha 33 del Brasileirao, el técnico argentino de 66 años intentó criticar al cuerpo arbitral, aunque su frase machista eclipsó por completo su descargo: “El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”.