El futbolista que jugó con Messi y luego se desencantó
Fue dirigido por Pep Gaurdiola y asomó como una de las grandes promesas de La Masía, pero se desenamoro del deporte. ¿De quién se trata?
Adrià Carmona fue una de las grandes promesas de La Masía del Barcelona, ya que desde muy pequeño mostró un talento arrollador que le permitió integrar grandes equipos. Sin embargo, a los 28 años decidió dar un giro radical a su vida: retirarse definitivamente del fútbol.
Tras cerrar su etapa como futbolista, Carmona despertó interés por el coaching emocional y físico mientras jugaba en la India. Esto lo condujo a convertirse en coach y abriéndose camino a una nueva faceta dentro del deporte.
La carrera de Adría Carmona
Carmona se formó en La Masía, la prestigiosa cantera del Barcelona. Su momento de mayor reconocimiento en las divisiones juveniles llegó en 2008, cuando formó parte del equipo que se consagró campeón de la Champions League juvenil.
A pesar de su éxito en categorías inferiores, dar el salto al primer equipo resultó complicado. La fuerte competencia, con jugadores como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, y la escasez de oportunidades por parte de Pep Guardiola lo condujeron al Milan, aunque no terminó de consolidarse como esperaba.
De vuelta en territorio español, Carmona pasó por distintos clubes en busca de continuidad: defendió los colores de Real Zaragoza, Girona y Albacete, pero nunca logró afianzarse de manera sólida. Ya en la recta final de su carrera, optó por cerrar su etapa en el fútbol en la India, jugando para el Delhi Dynamos.
Su vida después del retiro
Su experiencia en la India lo llevó a descubrir el coaching emocional, combinando deporte y desarrollo personal. Hoy se dedica a acompañar a jóvenes atletas y profesionales, ayudándolos a fortalecer la parte mental para poder rendir de mejor manera en el campo.
