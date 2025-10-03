De ser campeón en San Lorenzo a trabajar en un frigorífico: de quién se trata
Formado en la escuela de Estudiantes de La Plata, este exjugador ganó la Copa Mercosur 2002 con el "Ciclón". Los detalles en la nota.
El plantel del 2002 de San Lorenzo es uno de los más elogiados por los simpatizantes de Boedo. Lo cierto es que aquel año, bajo la conducción de Manuel Pellegrini, el "Ciclón" gritó campeón de la Copa Mercosur luego de varios años de sequía. Entre las figuras más destacadas, se encontraba Diego "Coco" Capria.
Formado en la escuela de Estudiantes de La Plata, Capria pasó por diferentes elencos del ámbito local, aunque su talento lo llevó al exterior. Sin embargo, luego de su retiro, se metió de lleno en el negocio familiar: frigorífico. Allí, faenan lechones, ovejas y corderos.
El paso de Diego "Coco" Capria por el fútbol
Capria se formó en el "Pincha", donde debutó a comienzos de los años noventa. A mediados de esa década dio el salto Racing Club, club en el que fue dirigido por Gustavo Costas.
En el 2000 vivió su primera experiencia en el exterior al sumarse al Atlético Mineiro de Brasil. Pero poco después regresó al país para jugar en el San Lorenzo de Pellegrini.
Tras un gran paso por el elenco de Boedo, continuó su carrera en México con la camiseta de Querétaro, aunque el paso no fue muy extenso y regresó al club azulgrana.
Como no logró afianzarse, probó suerte en Europa al fichar para el FC Zúrich de Suiza, donde consiguió la Copa local en 2005. Luego de su paso por el viejo continente, decidió dejar la actividad.
Su vida después del retiro
En 2006 dejó el fútbol y se sumó al frigorífico familiar San Antonio. Esta nueva actividad le permitió ganar tranquilidad y estar cerca de su familia, luego de una maratónica carrera que tuvo pasos por diferentes países del mundo.
