De ser campeón en San Lorenzo a trabajar en un frigorífico: de quién se trata

Tras un gran paso por el elenco de Boedo, continuó su carrera en México con la camiseta de Querétaro, aunque el paso no fue muy extenso y regresó al club azulgrana.

Como no logró afianzarse, probó suerte en Europa al fichar para el FC Zúrich de Suiza, donde consiguió la Copa local en 2005. Luego de su paso por el viejo continente, decidió dejar la actividad.

Su vida después del retiro

En 2006 dejó el fútbol y se sumó al frigorífico familiar San Antonio. Esta nueva actividad le permitió ganar tranquilidad y estar cerca de su familia, luego de una maratónica carrera que tuvo pasos por diferentes países del mundo.