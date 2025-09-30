La nueva vida del subcampeón de la Selección Argentina que brilló en Europa

En 2012 volvió a probar suerte en el viejo continente, primero en el Celta de Vigo y cuatro años después en el Atlético de Madrid, con el que disputó una final de la Champions League. Sus últimos años como futbolista los pasó en China, antes de retirarse en 2021.

A nivel selección, vivió momentos históricos: fue parte del equipo que alcanzó la final del Mundial 2014 y de la Copa América 2015, siendo pieza clave de una generación que puso el la bandera celeste y blanca en lo más alto.

Su vida después del retiro

Tras colgar los botines, Fernández no se alejó del fútbol, deporte que lo acompañó durante toda su vida. En la actualidad, es representante y guía a los talentos durante su formación.