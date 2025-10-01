Cómo es la nueva vida del creador de "Al Ángulo TV" tras haber estado preso: "Hacer ruido"
Alejo Warles fue el creador del sitio web pirata y logró llegar a 2,5 millones de espectadores, pero fue detenido por violar la ley de propiedad intelectual.
Alejo "Shishi" Warles se hizo conocido por ser el creador de Al Ángulo TV, una página que se dedicaba a las transmisiones deportivas y llegó a tener más de dos millones de espectadores.
El joven de 25 años y que vive en Paraná, fue detenido el 20 de agosto tras el boom del sitio por violar la ley de propiedad intelectual, después de tres días recuperó la libertad.
En una entrevista con Clarín, Alejo contó que su motivación para crear la página no fue el dinero. "Con Al Ángulo sólo quise hacer ruido... Y demostrar que desde Paraná pueden hacerse muy buenas transmisiones", confesó.
A raíz de esto, su vida dio un giro y se supo qué es lo que hace actualmente. "Shishi" hoy es community manager en 9z Globant, un reconocido equipo de deportes electrónicos que compite profesionalmente en América Latina.
"Se suma al equipo de CM'S la cabrita, no hay que explicar nada, ya todos saben que es un crack, ídolo, genio... Bienvenido al mejor equipo de LATAM", publicó 9z en su cuenta de X para darle la bienvenida.
Lucía Quinteros, su nueva jefa, explicó la decisión de contratarlo a Clarín: "Nos interesaba encontrar a alguien que compartiera la pasión por el club. Es un chico muy creativo, muy gracioso (...) Por supuesto que evaluamos lo que sucedió, pero creemos que, a partir de ahora, Alejo puede desarrollar una carrera profesional diferente".
"Mi sueño era estar acá, soy parte del equipo que amo y eso hace que me levante feliz cada mañana", aseguró el joven.
Las primeras declaraciones "Shishi" al ser liberado: "Cuento todo, la pudro y vuelvo a caer"
"Shishi", fundador del sitio web y aplicativo “Al Angulo TV”, estuvo unas 48 horas detenido. Fue excarcelado por el pedido de su abogado Fernando Madeo Facente.
Fue entonces cuando la cuenta @AIAnguloTV reapareció con el clásico meme de Indio Solari, para dar a conocer que estaba de regreso. "Llego a casa, cuento todo, la pudro y vuelvo a caer, pero va a valer la pena", anunció.
La detención generó muchas repercusiones entre los seguidores de la plataforma que transmite partidos de fútbol, y que pese a la captura de “Shishi”, el mismo día por la noche continuaba online.
Fueron varios los que recordaron el caso de Fútbol Libre. Hace poco más de un año, la Justicia bloqueó alrededor de 50 dominios web asociados a la plataforma conocida por transmitir eventos deportivos de manera gratuita pero en forma prohibida.
Esto sucedió el 10 de julio del 2024 pero 48 horas después aparecieron otras páginas, esta vez asociadas a un nuevo nombre: "Pelota Libre", convirtiéndose en tendencia enseguida.
En un puñado de días surgió el sitio "pelotalibre", con la misma gráfica e iguales funciones que Fútbol Libre, que también transmite partidos de fútbol. Desde entonces, ambas páginas se encuentran en línea.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario