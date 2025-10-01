Cómo es la nueva vida del creador de "Al Ángulo TV" tras haber estado preso: "Hacer ruido"

"Se suma al equipo de CM'S la cabrita, no hay que explicar nada, ya todos saben que es un crack, ídolo, genio... Bienvenido al mejor equipo de LATAM", publicó 9z en su cuenta de X para darle la bienvenida.

Lucía Quinteros, su nueva jefa, explicó la decisión de contratarlo a Clarín: "Nos interesaba encontrar a alguien que compartiera la pasión por el club. Es un chico muy creativo, muy gracioso (...) Por supuesto que evaluamos lo que sucedió, pero creemos que, a partir de ahora, Alejo puede desarrollar una carrera profesional diferente".

"Mi sueño era estar acá, soy parte del equipo que amo y eso hace que me levante feliz cada mañana", aseguró el joven.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/9zTeam/status/1968821005855359467?t=zSdqKJQrsgs2Tt0iJ8iGMw&s=19&partner=&hide_thread=false ¡BIENVENIDO SHISHI!



Se suma al equipo de CM's la cabrita, no hay que explicar nada, ya todos saben que es un crack, ídolo, genio y obviamente esto lo estoy escribiendo yo



Bienvenido al mejor equipo de LATAM @shishib4n #TodoVioleta pic.twitter.com/TGsHyuOQ0p — 9z Globant (@9zTeam) September 18, 2025

Las primeras declaraciones "Shishi" al ser liberado: "Cuento todo, la pudro y vuelvo a caer"

"Shishi", fundador del sitio web y aplicativo “Al Angulo TV”, estuvo unas 48 horas detenido. Fue excarcelado por el pedido de su abogado Fernando Madeo Facente.

Fue entonces cuando la cuenta @AIAnguloTV reapareció con el clásico meme de Indio Solari, para dar a conocer que estaba de regreso. "Llego a casa, cuento todo, la pudro y vuelvo a caer, pero va a valer la pena", anunció.

La detención generó muchas repercusiones entre los seguidores de la plataforma que transmite partidos de fútbol, y que pese a la captura de “Shishi”, el mismo día por la noche continuaba online.

Fueron varios los que recordaron el caso de Fútbol Libre. Hace poco más de un año, la Justicia bloqueó alrededor de 50 dominios web asociados a la plataforma conocida por transmitir eventos deportivos de manera gratuita pero en forma prohibida.

Esto sucedió el 10 de julio del 2024 pero 48 horas después aparecieron otras páginas, esta vez asociadas a un nuevo nombre: "Pelota Libre", convirtiéndose en tendencia enseguida.

En un puñado de días surgió el sitio "pelotalibre", con la misma gráfica e iguales funciones que Fútbol Libre, que también transmite partidos de fútbol. Desde entonces, ambas páginas se encuentran en línea.