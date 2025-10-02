Quién es el exjugador que llegó a la presidencia de Georgia

A nivel internacional, jugó con la selección de Georgia entre 1991 y 2002, disputando 46 partidos y anotando 9 goles. Su gran rendimiento le permitió ganarse el cariño de los hinchas georgianos, que le abrieron las puertas de su corazón y luego las de su hogar cuando lo eligieron como presidente.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, el exatacante dio un giro hacia la política. Primero se vinculó al partido Sueño Georgiano, llegando a ser diputado en 2016. Pero más adelante cofundó su propio partido: La Fuerza del Pueblo. En 2024 fue elegido presidente de Georgia mediante una votación parlamentaria.