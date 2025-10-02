Quién es el exjugador que llegó a la presidencia de Georgia
Fue uno de los mejores jugadores de la Premier League, pero colgó los botines para ayudar a su nación. ¿De quién se trata?
Son muchos los exdeportistas, especialmente jugadores de fútbol, que se sumergen por completo en el campo político una vez colgado los botines. Con el afán de cambiar la realidad socioeconómicas, algunos se convierten en diputados, mientras que una minoría llega a la presidencia.
Este fue el caso de Mijail Kavelashvili, quien se convirtió en presidente de Georgia luego de una extensa carrera por Europa y Asia. Tras vestir los colores del Manchester City, el exdelantero llegó a la presidencia de su nación en diciembre del 2024, tras recibir el respaldo de 224 de los 300 diputados nacionales y municipales.
Mijail Kavelashvili y su paso por el fútbol
Kavelashvili comenzó su carrera en el fútbol en Dinamo Tbilisi, el club más importante de Georgia, donde se destacó por su gran capacidad goleadora que llamó la atención de diferentes equipos del mundo.
Luego de un debut auspicioso, dio el salto a Europa y jugó en Italia y España, antes de pasar a la Premier League, donde vistió la camiseta del Manchester City. No obstante, más adelanto tuvo pasos por varios clubes suizos como Grasshoppers, Zürich, Luzern, Sion, Aarau y Basel.
A nivel internacional, jugó con la selección de Georgia entre 1991 y 2002, disputando 46 partidos y anotando 9 goles. Su gran rendimiento le permitió ganarse el cariño de los hinchas georgianos, que le abrieron las puertas de su corazón y luego las de su hogar cuando lo eligieron como presidente.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, el exatacante dio un giro hacia la política. Primero se vinculó al partido Sueño Georgiano, llegando a ser diputado en 2016. Pero más adelante cofundó su propio partido: La Fuerza del Pueblo. En 2024 fue elegido presidente de Georgia mediante una votación parlamentaria.
