La nueva vida del futbolista que llamaban "el nuevo Francescoli"
Luego de un breve paso por Europa, los altibajos se apoderaron del nacido en Uruguay, lo que lo obligó a regresar a su país. ¿De quién se trata?
El mote de "crack" puede causar serios problemas en las jóvenes promesas que asoman en el fútbol, llenándolos de presión y generando una expectativa que, muchas veces, es difícil de desterrar. Estos factores negativos hacen que los jugadores no se asienten en ningún equipo.
Este fue el caso de Robert Flores, nacido en Uruguay y comparado, desde muy pequeño, con Enzo Francescoli. Era tal su talento, que de manera apresurada lo nombraron como "el nuevo Francescoli". Si bien jugó en Europa y destacó en su país, esta carga sobre sus hombros termino generando altibajos en su carrera, motivo que lo obligó a regresar a su tierra natal para jugar en el ascenso.
Robert Flores y su paso por el fútbol
Flores, mediocampista uruguayo nacido en 1986, fue una de las grandes promesas del fútbol charrúa durante sus inicios. Brilló en River Plate de Montevideo, donde sus actuaciones en la temporada 2007/2008 lo llevaron a ser elegido mejor jugador del campeonato. Tras su gran temporada, dio el salto al Villarreal de España.
Además, tuvo la chance de debutar en la selección uruguaya bajo la conducción de Óscar Washington Tabárez, aunque no logró afianzarse. Su paso por River Plate de Argentina en 2008 generó ilusión en los hinchas tras un debut auspicioso, pero el mal momento deportivo del club y su irregularidad frenaron su proyección.
Después de su experiencia en Núñez, volvió al Villarreal y luego inició un recorrido por distintos equipos de Sudamérica, como Nacional de Uruguay, Palestino de Chile y Sport Recife en Brasil, aunque en ninguno pudo asentarse.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol profesional en 2022, Flores abrió una barbería en Montevideo, pero su pasión por el deporte lo llevó a volver a jugar en Cooper, equipo del ascenso uruguayo. Además, se prepara para ser entrenador cuando cuelgue los botines de forma definitiva.
