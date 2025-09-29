La nueva vida del futbolista que llamaban "el nuevo Francescoli"

Después de su experiencia en Núñez, volvió al Villarreal y luego inició un recorrido por distintos equipos de Sudamérica, como Nacional de Uruguay, Palestino de Chile y Sport Recife en Brasil, aunque en ninguno pudo asentarse.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol profesional en 2022, Flores abrió una barbería en Montevideo, pero su pasión por el deporte lo llevó a volver a jugar en Cooper, equipo del ascenso uruguayo. Además, se prepara para ser entrenador cuando cuelgue los botines de forma definitiva.