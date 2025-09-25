Boca pierde a Carlos Palacios por lesión y suma otra baja para visitar a Defensa y Justicia
El chileno sufrió una molestia en el aductor y no jugará en Varela. El uruguayo tampoco será parte por su lesión en el psoas y el Xeneize suma dos bajas sensibles.
Boca tendrá dos bajas clave para enfrentar a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: Carlos Palacios sufrió una molestia en el aductor y quedó descartado, mientras que Edinson Cavani tampoco se recuperó de su lesión en el psoas. El Xeneize deberá rearmar el equipo en busca de cortar la racha sin triunfos.
El volante chileno se sometió a estudios para determinar la gravedad de la lesión y los tiempos de recuperación. Aunque todavía no hay parte médico oficial, el cuerpo técnico ya planifica el partido sin él. Alan Velasco es el principal candidato a ocupar su lugar, mientras que Williams Alarcón aparece como alternativa.
Boca pierde a Carlos Palacios por lesión y Cavani sigue afuera
Edinson Cavani, otra ausencia confirmada en Boca
Edinson Cavani tampoco podrá estar a disposición. El uruguayo continúa recuperándose de la lesión en el psoas que lo dejó afuera del empate ante Central Córdoba. Su reemplazo volverá a ser Milton Giménez, quien conformará el doble nueve junto a Miguel Merentiel.
Boca visitará a Defensa y Justicia con la necesidad de cortar una racha de dos partidos sin victorias y recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.
Con dos bajas sensibles, el desafío del cuerpo técnico será rearmar el equipo sin modificar el esquema táctico y que el equipo siga funcionando cómo lo viene haciendo en la competencia con seis partidos invictos que lo posicionan en la parte alta de la tabla y muy cerca de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año por la Anual.
La posible formación de Boca para visitar a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
