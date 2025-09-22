En la previa a la revancha con Flamengo, Estudiantes le ganó por la mínima a Defensa y Justicia
De local, el "Pincha" se impuso por la mínima ante el "Halcón" en un duelo clave para sus aspiraciones en el Clausura, con la mira puesta también en la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata venció 1-0 este lunes a Defensa y Justicia en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Entre Lucas Alario y Delgado (en contra) marcaron el único tanto de la tarde, para la victoria de un "Pincha" que guardó titulares pensando en la revancha contra Flamengo.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llevaba con un presente complicado en el campeonato local, luego de tres derrotas consecutivas, aunque viene de mostrar una leve recuperación en su rendimiento frente a Flamengo por la Copa Libertadores, en un partido que pese a la caída dejó mejores sensaciones de cara a lo que viene.
En paralelo, Estudiantes no puede descuidar su sueño copero. El jueves tendrá la revancha de los cuartos de final frente al "Mengao" y la presión por dar vuelta la serie en Brasil es enorme. Aun así, el Clausura representa una vía importante para mantener la competitividad y no perder terreno en la tabla general, donde la pelea por clasificar a las instancias finales se mantiene abierta.
Defensa y Justicia, por su parte, llegaba tras haber perdido un invicto de cuatro fechas con la derrota como local frente a Platense. Ese resultado no solo frenó el impulso que lo había acercado a los primeros lugares, sino que también lo obligó a replantearse objetivos.
Estudiantes vs. Defensa y Justicia: formaciones
- Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Estudiantes vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario