En la previa a la revancha con Flamengo, Estudiantes le ganó por la mínima a Defensa y Justicia

En paralelo, Estudiantes no puede descuidar su sueño copero. El jueves tendrá la revancha de los cuartos de final frente al "Mengao" y la presión por dar vuelta la serie en Brasil es enorme. Aun así, el Clausura representa una vía importante para mantener la competitividad y no perder terreno en la tabla general, donde la pelea por clasificar a las instancias finales se mantiene abierta.